Phát triển du lịch Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu trong "tình hình mới"

Chiều 18-1, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động du lịch năm 2021; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh có nhiều thay đổi về nhân sự, song đã kịp thời kiện toàn và tổ chức họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đặc biệt là đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã khẩn trương triển khai các đề án, dự án trên cơ sở nhiệm vụ được giao. Kết quả có 39/66 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 59,09%; 22/66 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, chiếm 33,33%; 3/66 nhiệm vụ chuyển sang thực hiện năm 2022, chiếm 4,55%; 2/66 nhiệm vụ dừng thực hiện, chiến 3,03%.

Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách du lịch giảm mạnh. Tổng lượng khách đạt 3.422.000 lượt, giảm 53,4% so với năm 2020, đạt 28,8% kế hoạch năm 2021. Tổng thu du lịch đạt 5.006 tỷ đồng,giảm 51,8% so với năm 2020, đạt 21,9% kế hoạch năm 2021.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến báo cáo kết quả hoạt động du lịch năm 2021.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, dự thảo Kế hoạch hoạt động đã đề ra 8 nội dung gồm: Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh làm cơ sở đầu tư thu hút phát triển du lịch; Đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm du lịch hiện có, phát triển sản phẩm du lịch mới, tạo sự hấp dẫn đối với khách du lịch; Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Nâng cao chất lượng đào tạo các cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch, cải thiện môi trường du lịch; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong du lịch.

Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Võ Minh Khoa phát biểu đề xuất tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa cơ bản thống nhất với báo cáo Kết quả hoạt động du lịch năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng thời đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như hạn chế của du lịch Thanh Hóa thời gian qua và góp ý vào một số nội dung như: Tăng cường quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch; công tác quản lý nhà nước; định hướng phát triển sản phẩm du lịch; quan tâm phát triển làng nghề truyền thống với hoạt động du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; thu hút đầu tư phát triển du lịch…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp kéo dài đã tác động tiêu cực chưa từng có đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, trong đó du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề nhất. Tuy nhiên, với quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, du lịch Thanh Hóa vẫn đạt được những kết quả cơ bản, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lồng ghép nhiệm vụ phát triển của đơn vị mình, của ngành mình với Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch năm 2022 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án lớn về du lịch đã khởi công; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mới.

Mặt khác, quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tăng khả năng cạnh tranh, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới, sẵn sàng các điều kiện đón khách, thích ứng với trạng thái “bình thường mới”.

Đa dạng, linh hoạt các hình thức quảng bá, xúc tiến du lịch phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. Chú trọng phát triển nhân lực du lịch. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động du lịch năm 2021; mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025.

Hoài Anh