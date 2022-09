Nhộn nhịp chùm tour du lịch thu – đông

Khi “sức nóng” của các khu du lịch biển vừa “hạ nhiệt”, nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng tung ra chùm tour thu - đông hấp dẫn, khởi hành từ tháng 9 đến tháng 12, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân) - điểm đến hấp dẫn trong chùm tour thu - đông xứ Thanh.

Đến thời điểm hiện nay, tour hè đã “chốt sổ”, theo đó khách mua tour trong dịp này đang tập trung vào các sản phẩm du lịch thu - đông, có thời gian khởi hành từ tháng 9 đến tháng 12. Được biết, nhóm khách này đã có sự “dịch chuyển” so với với khách đi tour trong dịp hè. Cụ thể, khách đặt tour thu - đông là chủ yếu khách lẻ, nhóm khách trung niên, những người có điều kiện và thời gian. Cùng với đó, thay vì tập trung khai thác thị trường khách các tỉnh phía Bắc, hiện nay các đơn vị lữ hành Thanh Hóa hướng đến là khách phía Nam.

Đối với Công ty TNHH Trust Viet (Trust Viet Travel), thị trường chiến lược mà đơn vị này hướng đến trong những tháng cuối năm là dòng khách nội tỉnh, Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Trong đó, đối với chùm tour thu - đông nội địa, đơn vị này đang tập trung khai thác khách cho các tour “chiến lược” gồm: Thanh Hóa - Sa Pa 3 ngày 2 đêm, khởi hành ghép hàng tuần (thứ 6 - chủ nhật); Thanh Hóa - Hà Giang 3 ngày 2 đêm, khởi hành thứ 5 hàng tuần; Pù Luông - Ninh Bình 3 ngày 2 đêm; Pù Luông 2 ngày 1 đêm; Pù Luông - Mộc Châu - Điện Biên - A Pa Chải (chinh phục cực Tây) 4 ngày 3 đêm.

Đối với dòng tour nội tỉnh có liên kết, đơn vị này đang thu hút khách đến với 2 tour chính: Pù Luông - suối cá Cẩm Lương - Tràng An, Bái Đính (Ninh Bình) - Lam Kinh (3 ngày 2 đêm); Tràng An - suối cá Cẩm Lương - Pù Luông - Thành Nhà Hồ - Lam Kinh (3 ngày 2 đêm).

Ông Vũ Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Trust Viet, cho biết: Hiện nay tour Pù Luông - suối cá Cẩm Lương - Tràng An, Bái Đính (Ninh Bình) - Lam Kinh (3 ngày 2 đêm) đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Kể từ tháng 9 trở đi, khách phía Nam ra TP Thanh Hóa lưu trú khá đông nhưng mục tiêu của họ lại đi du lịch Ninh Bình, do đó chúng tôi đang cố gắng xây dựng và bán dòng tour daily (tour 1 ngày) đi xoay trục TP Thanh Hóa nhằm thu hút thị trường này.

Cũng theo ông Vũ Văn Bình, mùa thu - đông là mùa khách phía Nam đi du lịch miền Bắc, trong khi đó khách các tỉnh phía Bắc chỉ đi nhóm lẻ và tập trung vào hành trình Đông - Tây Bắc. Theo đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành Thanh Hóa đã có chiến lược và xây dựng sản phẩm phù hợp thu hút nguồn khách phía Nam ra đây theo trục Pù Luông và Ninh Bình.

Được biết, mức giá dịch vụ của các sản phẩm tour thu - đông năm nay không giảm nhiều so với du lịch hè. Bởi kể từ khi du lịch phục hồi trở lại đến nay các đơn vị cung cấp dịch vụ đang triển khai mức giá bình ổn, kích cầu du lịch. Cùng với đó, giá vé máy bay không giảm quá sâu so với những tháng trước, chi phí lưu trú và các dịch vụ khác có giảm nhẹ. Do đó, đặt tour sớm là cơ hội để khách sở hữu hành trình chất lượng, với mức giá hấp dẫn nhất.

Theo một số đơn vị lữ hành, đối với chương trình du lịch thu - đông nội địa năm nay, khách có xu hướng lựa chọn các tour ngắn ngày với lịch trình kéo dài từ 2 đến 4 ngày. Bà Vũ Thị Bích Huệ, Trưởng Phòng Truyền thông - Marketing Công ty Flamingo Redtours, cho biết: Tại Flamingo Redtours, đối với tour nội địa chùm sản phẩm Ðông - Tây Bắc mùa lúa chín, mùa săn mây hiện đang hút khách, bởi độ dài tour hợp lý, chi phí hợp túi tiền mà còn giúp mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng. Du khách được chinh phục Ô Quy Hồ - một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc; dạo chơi chợ phiên Bắc Hà, Y Tý; được săn mây, thưởng lãm bức tranh lúa chín tại Y Tý, Mường Hum, Sa Pa, Hoàng Su Phì, Xín Mần... Ðặc biệt, với hành trình khám phá vùng cao, du khách có thể đi tour trọn gói hoặc lựa chọn hình thức du lịch caravan, sử dụng xe tự lái để chinh phục những cung đường tuyệt đẹp. Đối với Thanh Hóa, cùng với sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, khám phá văn hóa - lịch sử, đây còn là một trong những lựa chọn hàng đầu mà Flamingo Redtours hướng đến dành cho khách MICE (du lịch kết hợp sự kiện) trong những tháng cuối năm.

Theo ghi nhận của Hiệp hội Du lịch tỉnh, chương trình du lịch thu - đông của các doanh nghiệp lữ hành chủ lực trên địa bàn tỉnh đang có nhiều khởi sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đặc biệt, lượng khách không có sự sụt giảm nhiều sau hè như những năm trước đây. Hiện các doanh nghiệp đã, đang tập trung mọi nguồn lực nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đầu tư làm mới các sản phẩm, xây dựng lịch trình và trải nghiệm phù hợp cho từng thị trường khách.

Hoài Anh