Ngành văn hóa, thể thao và du lịch: Nỗ lực vượt thách thức - tạo thành quả quan trọng

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19; song, tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Ảnh: Khôi Nguyên

Xứ Thanh nổi tiếng là đất văn vật, với bề dày lịch sử và văn hóa vừa riêng biệt, vừa có tính đại diện cho lịch sử và văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là nơi phát tích của “3 dòng vua, 2 dòng chúa”, mà mỗi triều đại đều ghi đậm dấu ấn trong lịch sử dân tộc; mà mảnh đất này còn lưu giữ một kho tàng văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc, giàu giá trị, với 1.535 di tích cùng một kho tàng văn hóa – văn nghệ độc đáo... Cũng vì lẽ đó, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và được ngành VHTT&DL đặc biệt quan tâm. Năm 2021, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ VHTT&DL thẩm định 30 hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích...

Cùng với đó, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” tỉnh Thanh Hóa; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Thành Nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; kế hoạch rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác quản lý, khai thác, phát triển du lịch tại Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030”; kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ tại Di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa...

Xác định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển. Theo đó, ngành VHTT&DL tham mưu xây dựng “Kế hoạch tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Thanh Hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế, giai đoạn 2022-2025”, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Bên cạnh đó, việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng được quan tâm, với trọng tâm là nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Năm 2021, ngành VHTT&DL đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ Đề án “Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, các công trình văn hóa nghệ thuật trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu”Gia đình văn hóa“,”Khu dân cư văn hóa“; hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh Đề án “Phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”...

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, chiếu phim, triển lãm, thư viện, bảo tàng, nghiên cứu biên soạn lịch sử, công tác gia đình... vẫn được ngành duy trì và thực hiện hiệu quả.

Cùng với văn hóa, lĩnh vực thể dục - thể thao cũng được ngành VHTT&DL quan tâm, với việc xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 tỉnh Thanh Hóa; Đề án phát triển bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030... Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích thể thao Thanh Hóa nhiều năm trở lại đây. Năm 2021, các VĐV đã tham gia 33 giải, đạt 164 huy chương các loại (48 HCV, 46 HCB, 70 HCĐ). Đặc biệt, VĐV Quách Thị Lan tham dự Olympic Tokyo 2020 đã xuất sắc vượt qua vòng loại để góp mặt tại vòng bán kết nội dung chạy 400m vượt rào của môn điền kinh. Cùng với đó, phong trào thể thao cho mọi người được chú trọng, gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Năm 2021, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ước đạt 43,4%, số gia đình thể thao ước đạt 30,2%...

Năm 2021 tiếp tục là năm “vượt khó” của du lịch, khi đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều thời điểm hoạt động du lịch gần như “tê liệt”. Theo đó, các chỉ tiêu tăng trưởng du lịch đạt được cũng khá khiêm tốn do lượng khách đến Thanh Hóa giảm đáng kể. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực không ngừng, ngành VHTT&DL đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, qua đó vừa quảng bá hình ảnh điểm đến “Thanh Hóa an toàn, hấp dẫn, thân thiện”; vừa góp phần kích cầu du lịch. Điển hình như hội nghị kích cầu du lịch Thanh Hóa tại TP Hà Nội (tháng 4-2021); hội nghị bàn giải pháp phát triển du lịch Thanh Hóa trong điều kiện “bình thường mới” (tháng 10-2021); phối hợp với Hà Nội và các tỉnh hợp tác thiết lập hành lang du lịch an toàn (tháng 12-2021)... Ngoài ra, ngành cũng đã tham mưu báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; trình UBND tỉnh Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh...

Khép lại một năm 2021 nhiều khó khăn, thách thức và cả những thành quả đã để lại dấu ấn quan trọng, ngành VHTT&DL sẵn sàng để bước vào năm mới 2022 với tâm thế mới và nhiều mục tiêu cao hơn. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của VHTT&DL là động lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phạm Nguyên Hồng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL