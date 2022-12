Năm 2023 Thanh Hoá phấn đấu đón trên 615 nghìn lượt khách quốc tế

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, khách quốc tế đến Thanh Hoá trong năm 2022 ước đạt 245 nghìn lượt, tăng gấp 11,47 lần so với năm 2021, song chỉ đạt 55,6% kế hoạch năm 2022; tổng thu từ khách du lịch quốc tế đạt 72,4 triệu USD, tăng gấp 17,9 lần so với năm 2021 và đạt 45,2% kế hoạch năm 2022.

Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) - Điểm đến yêu thích của khách quốc tế.

Được biết, trong bối cảnh “bình thường mới”, với lợi thế về điểm đến xanh, an toàn, hấp dẫn, khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) là điểm thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế, chiếm khoảng 25% tổng lượng khách quốc tế đến với Thanh Hoá. Cùng với đó là khu du lịch biển Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn và TP Thanh Hoá.

Với tiện ích đồng bộ, dịch vụ khép kín - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn luôn là lựa chọn hàng đầu của khách quốc tế.

Dù tổng lượng khách luôn nằm trong tốp đầu cả nước kể từ khi du lịch mở cửa trở lại, song lượng khách quốc tế đến Thanh Hóa còn thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, phải kể đến nguyên nhân chính do các thị trường khách lớn đến Việt Nam chủ yếu là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước khu vực Đông Nam Á… đa số chưa mở cửa, hoặc một vài thị trường đã mở cửa nhưng do tâm lý e ngại nên lượng khách quốc tế đến Thanh Hoá chưa nhiều. Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch Thanh Hoá chưa thu hút được lượng khách du lịch từ thị trường có khả năng chi tiêu cao như EU, Mỹ, Úc... Đặc biệt, thị trường khách du lịch Nga giảm mạnh do ảnh hưởng xung đột Nga - Ukraine.

Trong năm 2023, tỉnh Thanh Hoá đặt mục tiêu đón khoảng 615.100 lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách quốc tế đạt 235,7 triệu USD.

Hoài Anh