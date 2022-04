Lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn sẽ được tổ chức vào tối 29-4

Ngày 5-4-2022, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Kế hoạch số 89/KH -UBND tổ chức Lễ Khai trương Du lịch biển Nghi Sơn năm 2022, theo đó chương trình khai mạc sẽ được tổ chức vào tối thứ 6 ngày 29-4-2022, tại Quảng trường Biển, Khu du lịch Biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn.

Trong khuôn khổ của lễ khai mạc, trên địa bàn thị xã sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao, như tổ chức Giải Bóng chuyền chào mừng Khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022 tại khu du lịch biển Hải Hòa (từ ngày 30-4-2022 đến ngày 7-5-2022); tổ chức các hoạt động kết nối du lịch biển với các điểm du lịch là di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn thị xã (từ ngày 25-4 đến ngày 15-5-2022).

Các hoạt động kết nối du lịch sẽ do phòng Văn hoá & Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các di tích chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch thăm quan, tìm hiểu tại các di tích trên địa bàn thực hiện; Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã triển khai phương án, lịch trình tổ chức cho học sinh các nhà trường, TH, THCS, THPT tham quan, trải nghiệm các điểm di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn thị xã tại các di tích Quốc gia và một số di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu.

Khai trương Du lịch biển Nghi Sơn gắn với các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã về ý nghĩa, vai trò quan trọng của phát triển du lịch ở Thanh Hóa nói chung và du lịch Nghi Sơn nói riêng. Tiếp tục quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch Nghi Sơn; giới thiệu vùng đất, văn hóa, con người, du lịch Nghi Sơn với bạn bè, du khách; xây dựng du lịch Nghi Sơn theo hướng văn minh, hiện đại. Thu hút các nhà đầu tư để phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã phát triển theo hướng bền vững.

Với phương châm: Văn minh, lịch sự, chu đáo, ấn tượng, tiết kiệm, UBND thị xã Nghi Sơn yêu cầu các hoạt động được tổ chức phải đa dạng, phong phú, an toàn và tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của con người Nghi Sơn, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hấp dẫn đối với du khách, đồng thời huy động đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sỹ Thành