Du lịch biển Hải Tiến – xây dựng thương hiệu bằng hành động

Hoằng Hóa là huyện đồng bằng ven biển với đường bờ biển 12km trải dài từ cửa Lạch Trường đến cửa Lạch Trào; môi trường tự nhiên khá trọn vẹn với biển xanh, cát trắng, nắng vàng, không khí trong lành, vị trí địa lý lại nằm gần các đô thị lớn của tỉnh và khu vực Bắc miền Trung... Đó là điều kiện lý tưởng để vùng biển xinh đẹp Hải Tiến phát triển mạnh về loại hình du lịch biển. Đây cũng là cơ sở tạo đà để du lịch biển Hải Tiến nỗ lực đổi mới theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, tạo sức hút đặc biệt với du khách.

Biển Hải Tiến một ngày hè.

Ấn tượng trong lòng du khách

Gia đình anh Nguyễn Hữu Thắng và chị Lê Thị Linh, trú tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông (TP Hà Nội) vừa kết thúc kỳ nghỉ cuối tuần ấn tượng tại biển Hải Tiến ngày 16, 17-7 vừa qua. Anh Thắng và chị Linh chia sẻ, nhân dịp các con được nghỉ hè, anh Thắng quyết định đưa gia đình đi du lịch. Điểm đến mà anh lựa chọn là biển Hải Tiến, vì đây là điểm du lịch biển mới nhưng khá nổi tiếng, nhất là du khách ở khu vực phía Bắc. Lần đầu tiên đến với vùng đất Hoằng Hóa, ấn tượng đầu tiên mà gia đình anh cảm nhận đó là đường sá rộng rãi, thoáng đãng, việc di chuyển bằng xe ô tô khá thuận lợi. Đặt chân xuống biển Hải Tiến, gia đình anh thích thú khi thấy bờ cát thoai thoải, thích hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Khách sạn ở Hải Tiến sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi; các món hải sản tươi ngon, mức giá phải chăng và đặc biệt con người nơi đây rất thân thiện, chất giọng đặc trưng và hầu như ai cũng sẵn sàng nở nụ cười thay cho lời chào.

Cảm nhận của anh Thắng và chị Linh cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách khi đến với biển Hải Tiến. Như một xu hướng tất yếu, các yếu tố cơ bản làm nên khu du lịch đẳng cấp ven biển sẽ xoay quanh những chủ đề như biển xanh, cát trắng, nắng vàng, bầu trời trong lành, dịch vụ tốt, không gian nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường... Lợi thế mà thiên nhiên ban tặng cho ngành du lịch huyện Hoằng Hóa là rất rõ khi có 12km bờ biển với bãi cát dài thoai thoải, trời xanh lộng gió và đậm đà những nét văn hóa lâu đời của làng biển... Chính ưu điểm này đã tạo thuận lợi cho địa phương thu hút các dự án, phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ du lịch với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Cũng nhờ đó, phần lớn nhà đầu tư đều quyết tâm “đổ vốn” để sớm hoàn thành các dự án, đi vào hoạt động đón khách bằng những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất có thể.

Nhìn lại hành trình phát triển 10 năm qua, Khu du lịch (KDL) sinh thái biển Hải Tiến đã thu hút nguồn vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch dần được hoàn thiện. Những tòa khách sạn cao tầng, biệt thự hiện đại, resort hấp dẫn cứ thế dần hình thành; những nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vui chơi, giải trí... cũng phát triển theo. Từ chỗ chỉ có một vài cơ sở lưu trú du lịch, đến nay KDL biển Hải Tiến đã có trên 78 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 6.500 phòng nghỉ, trong đó có 32 khách sạn được xếp hạng từ 1 - 3 sao, nổi bật như: Resort Hải Tiến, Paracel Resort Hải Tiến, Khách sạn Ánh Phương... Chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú được cải thiện rõ rệt, các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch được các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia.

Hải Tiến trở thành điểm đến “giải nhiệt” mùa hè khi “chia khách” với “người anh cả” Sầm Sơn trong những ngày nắng oi ả. 6 tháng đầu năm 2022, biển Hải Tiến đã đón được trên 500.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển. Du lịch biển đang trong thời gian cao điểm mùa hè, lượng du khách đổ về biển Hải Tiến càng đông hơn, nhất là những ngày cuối tuần. Những tín hiệu khởi sắc về lượng du khách đến với biển Hải Tiến sẽ tạo đà để ngành du lịch huyện Hoằng Hóa hoàn thành vượt mục tiêu 900.000 lượt khách du lịch trong năm 2022.

Tạo dựng thương hiệu điểm đến

Trước tốc độ phát triển nhanh của KDL biển Hải Tiến, “Quy hoạch điều chỉnh, mở rộng khu đô thị Hải Tiến đến năm 2030” đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020, nâng tổng diện tích quy hoạch từ 590 ha (theo quy hoạch năm 2015) lên 2.600 ha với không gian phát triển chính về phía Tây và Nam, kết nối với TP Sầm Sơn để hình thành dải du lịch ven biển từ Hải Tiến đến Nghi Sơn. Dựa trên các liên kết hiện có để gắn kết phát triển du lịch biển với các thành phần kinh tế khác để phát triển toàn diện kinh tế đô thị Hải Tiến và khu vực các xã ven biển còn lại, hướng tới việc hình thành đô thị loại IV, gồm 8 xã ven biển Hoằng Hóa trong tương lai sau năm 2030. Định hướng quy hoạch đó mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho du lịch biển Hải Tiến. Một số dự án quy mô lớn đang được triển khai tại vùng biển này dự báo sẽ tạo bước phát triển đột phá cho du lịch Hải Tiến.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, huyện Hoằng Hóa tiếp tục lựa chọn phát triển du lịch là chương trình trọng tâm để tập trung phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp lớn vào đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển du lịch theo hướng hiện đại để tạo dựng thương hiệu du lịch biển Hải Tiến, tạo cơ sở thuận lợi giúp du lịch phát triển đúng hướng và ổn định trong dài hạn.

UBND huyện Hoằng Hóa đã kiện toàn Ban Quản lý (BQL) KDL biển Hải Tiến, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban; tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã trong KDL triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch. UBND huyện Hoằng Hóa đã thành lập tổ thường trực KDL biển Hải Tiến với nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ngành có liên quan, các tổ phụ trách của BQL KDL; UBND các xã Hoằng Trường, Hoằng Hải, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ thực hiện phương án, kế hoạch theo chức năng quản lý Nhà nước về du lịch; đôn đốc, nhắc nhở theo ý kiến chỉ đạo trực tiếp của thường trực BQL. Tổ thường trực có trách nhiệm ghi nhật ký hàng ngày, ghi nhận những nội dung, phản ánh của Nhân dân, du khách qua đường dây nóng, thông tin cho các tổ thường trực để xác minh, xử lý sự việc phát sinh và theo dõi kết quả giải quyết của UBND các xã và các đơn vị chức năng để kịp thời báo cáo BQL KDL... Huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại KDL, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, thuế, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ tại KDL. Đối với các hoạt động bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển, huyện đã triển khai phương án bố trí lực lượng và phương tiện cảnh báo, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ mùa du lịch biển. Công an huyện Hoằng Hóa chỉ đạo các xã trong KDL thành lập các tổ an ninh trật tự, các đội cứu hộ, cứu nạn để bảo đảm công tác an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn trong mùa du lịch. Các xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến, Hoằng Hải, Hoằng Trường tổ chức sắp xếp các ghế quan sát tuyên truyền, nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm các quy định khi tắm biển tại các bãi tắm công cộng. Đồn Biên phòng Hoằng Trường xây dựng phương án phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa du lịch.

Những chỉ đạo cụ thể của huyện Hoằng Hóa được thực hiện trên tinh thần cầu thị vì một mùa du lịch biển an toàn, thân thiện và mến khách. Đây cũng là những điều kiện để góp phần từng bước tạo dựng thương hiệu du lịch biển Hải Tiến trong lòng bạn bè, du khách gần xa.

Bài và ảnh: Việt Hương