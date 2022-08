Du lịch Bá Thước phục hồi sau đại dịch

Ngành du lịch của huyện Bá Thước nói riêng và du lịch của cả nước nói chung bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Có những thời điểm, để phòng, chống dịch các cơ sở kinh doanh các dịch vụ du lịch phải đóng cửa, nhiều lao động mất việc làm, đơn vị, doanh nghiệp gặp khó. Kể từ khi áp dụng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngành du lịch huyện Bá Thước từng ngày khởi sắc.

Du khách đến nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại bản Đôn, xã Thành Lâm.

Đến thăm homestay của anh Hà Văn Thược, thôn Đôn, xã Thành Lâm vào những ngày đầu tháng 8, chúng tôi mới cảm nhận hết được sự phục hồi của ngành du lịch Bá Thước. Chứng kiến cảnh khách du lịch ra vào homestay của anh Thước khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Qua trò chuyện với anh Thược được biết, để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình, những năm qua anh Thược đã vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng 1 bungalow với 6 phòng nghỉ, 1 nhà sàn, 6 phòng nghỉ bình dân, chỉnh trang khuôn viên, tạo cảnh môi trường xanh, sạch, đẹp để thu hút khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, homestay của gia đình anh Thược đành phải “cửa đóng, then cài” trong sự tiếc nuối, lo lắng. Kể từ khi áp dụng chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, số lượng khách du lịch quay lại lưu trú, thưởng thức ẩm thực tại homestay của anh Thược ngày một tăng lên. Đặc biệt, vào cuối tuần, dịp lễ lớn của đất nước, số lượng khách đến cơ sở lưu trú ngày càng tăng lên, có thời điểm không còn phòng để phục vụ nhu cầu của du khách.

Anh Hà Văn Thược cho biết: “Trong thời gian homestay ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, tôi cảm thấy lo lắng, bất an. Nghỉ kinh doanh không có tiền trang trải cho cuộc sống và trả lương cho nhân viên. Nay hoạt động trở lại, số lượng khách du lịch đến nghỉ dưỡng ngày càng tăng lên. Từ tháng 4-2022 đến nay, homestay của gia đình tôi đã đón hơn 1.000 khách du lịch lưu trú. Du khách quay trở lại, gia đình tôi có thêm động lực để nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách và nâng cao đời sống cho người lao động. Trong thời gian tới, gia đình tôi tiếp tục cải tạo kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường, chuẩn bị nhiều dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách tham quan, nghỉ dưỡng, lưu trú, thưởng thức ẩm thực”.

Tại xã Thành Lâm hiện có 28 cơ sở kinh doanh homestay. Sau thời gian thực hiện chính sách thích ứng an toàn với dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã nhanh chóng chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón khách du lịch. Hiện nay, số lượng khách du lịch đến với địa phương này ngày càng tăng lên. Theo thống kê của UBND xã Thành Lâm, từ đầu năm đến nay có 8.000 lượt du khách tới tham quan, trải nghiệm tại địa phương.

Ông Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thành Lâm cho biết: Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, lượng khách đến các điểm du lịch trên địa bàn xã có sự khởi sắc trở lại. Vấn đề quan tâm hiện nay của địa phương đó là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách. Để làm được điều này, xã Thành Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; tổ chức cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; bố trí nơi thu gom, xử lý chất thải đúng quy định; có dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; có sổ và tủ lưu mẫu thức ăn riêng biệt theo đúng quy định... Đây chính là “lực hút” quan trọng để du khách về với Thành Lâm nhiều hơn nữa.

Cùng với Thành Lâm, số lượng khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Bá Thước trong thời gian gần đây ngày càng tăng lên. Đơn cử như các homestay tại Pù Luông, dù là ngày trong tuần nhưng số lượng du khách tìm đến tham quan, trải nghiệm tại đây đông như những ngày cuối tuần. Từ những đoàn khách đi theo tour hay những du khách đi theo gia đình, theo nhóm nhỏ lẻ đến với Pù Luông đều thể hiện sự vui tươi, phấn khởi khi được hòa mình với thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ. Từ đầu năm đến nay, huyện Bá Thước đón gần 50.000 lượt khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm 2022, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bá Thước đã tham mưu cho UBND huyện triển khai một loạt các nội dung, chương trình xúc tiến quảng bá thông qua nhiều kênh, nhiều hình thức; tiến hành tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong ngành du lịch được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; triển khai thực hiện công tác vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch. Đồng thời chú trọng đầu tư hệ thống giao thông kết nối tới các điểm du lịch tạo sự an toàn và hài lòng cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, số lượng khách du lịch đến với huyện Bá Thước tăng lên rõ nét. Đây là “tín hiệu” đối với ngành du lịch nói chung và ngành du lịch Bá Thước nói riêng. Trên cơ sở kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Bá Thước tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách tham quan, lưu trú, nghỉ dưỡng; tiếp tục đầu tư đa dạng sản phẩm du lịch; đẩy mạnh việc quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của huyện gắn với sản phẩm, tài nguyên du lịch tạo sự phát triển về du lịch nhằm thu hút du khách... Qua đó, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Anh