Du khách đổ về các khu du lịch sinh thái trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 thời tiết thuận lợi, các điểm đến du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh như: suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy), bản Mạ (huyện Thường Xuân), khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước), bản Năng Cát (huyện Lang Chánh)… đón đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Là kỳ nghỉ lễ dài nhất cuối cùng trong năm, nhiều du khách đã tranh thủ dịp 2-9 để cùng gia đình, bạn bè đến khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông khám phá và nghỉ dưỡng.

Thời điểm này, tiết trời đã bước sang thu, du lịch biển đã cơ bản “hạ nhiệt”, thay vào đó các điểm du lịch sinh thái, với lịch trình ngắn ngày trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được đông đảo du khách lựa chọn. (Trong ảnh: suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy).

Đối với du khách trong tỉnh và các tỉnh phía Bắc, du lịch cộng dồng bản Mạ (huyện Thường Xuân) được xem là một trong những điểm đến mới, hấp dẫn bởi thiên nhiên thoáng đãng, trong lành.

Để đón khách dịp lễ, các hộ kinh doanh dịch vụ homestay tại bản Năng Cát (huyện Lang Chánh) đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ khách lưu trú, nghỉ dưỡng.

Du lịch cộng đồng bản Năng Cát còn thu hút khách đến tham quan, trải nghiệm bên dòng thác Ma Hao huyền thoại.

Đây cũng là thời điểm để du khách thưởng ngoạn mùa lúa chuẩn bị ngả vàng trên khắp các thửa ruộng bậc thang của khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông.

Dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay nhu cầu du lịch nội địa tăng cao, du khách đã chủ động đăng ký tour từ khá sớm. Theo đại diện khu nghỉ dưỡng Pu Luong Jungle Lodge, xã Thành Lâm (Bá Thước), kể từ ngày 1 đến ngày 3-9 khu nghỉ dưỡng này đã đạt 100% công suất phòng, trong đó 50% lượng khách đến từ đơn vị lữ hành.

Lượng khách đặt kín phòng cũng là tín hiệu vui của tất cả các các khu nghỉ dưỡng khác tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông dịp này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn, văn minh trong đón tiếp và phục vụ khách; đồng thời, sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch tại các điểm đến, nhằm đảm bảo môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn.

Hoài Anh