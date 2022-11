Địa điểm du lịch săn mây Đà Lạt hấp dẫn

Du lịch Đà Lạt luôn mang đến sự mê hoặc bất tận cho du khách phương xa bởi phong cảnh hữu tình. Xin được cung cấp đến bạn đọc những thông tin về vé máy bay di chuyển đến - đi Đà Lạt tại Traveloka, bí quyết và những địa điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua khi đến với thành phố mộng mơ ngàn hoa.

Phương tiện di chuyển an toàn khi du lịch Đà Lạt

Du khách trong tỉnh và các tỉnh lân cận có thể di chuyển đến các điểm check in nổi tiếng ở Đà Lạt bằng xe khách hoặc ô tô riêng. Nhưng an toàn và chủ động nhất vẫn là các phương tiện cá nhân. Du khách Nam Bắc đều có thể chọn đi đến Đà Lạt bằng phương tiện máy bay bởi sự nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Tuy nhiên, bạn nên đặt vé máy bay đi Đà Lạt giá rẻ nhất trên Traveloka từ sớm để tiết kiệm chi phí và tránh tình trạng “cháy vé” khi đi vào cuối tuần.

Vietnam Airlines, VietJet Air và Bamboo Airways đang bay trở lại Đà Lạt. Bạn có thể tham khảo một số đường bay phổ biến, chẳng hạn như:

Vé máy bay TP.HCM - Đà Lạt có giá 450.000 - 1.500.000 đồng một chiều và thời gian bay chỉ 50 phút.

Giá vé máy bay Hà Nội - Đà Lạt dao động từ 1.200.000 - 2.000.000 đồng / 1 chiều và thời gian bay 1 giờ 50 phút.

Sau khi hạ cánh, bạn có thể bắt taxi, xe buýt về khách sạn ở Đà Lạt nhưng nếu không muốn mất thời gian chờ đợi và muốn chủ động, làm thủ tục an toàn, bạn nên đặt trước dịch vụ đưa đón sân bay với Traveloka. Tương tự, khi rời Đà Lạt, bạn cũng có thể đặt xe riêng từ Đà Lạt đến Sân bay Liên Khương.

Gợi ý địa điểm tham quan, vui chơi ở Đà Lạt

Tại thành phố Đà Lạt có vô số điểm check in cho bạn tha hồ sống ảo. Để không mất thời gian tìm kiếm, bạn nên cân nhắc những địa điểm gợi ý sau đây, tranh thủ những khoảng thời gian Đà Lạt ít đông đúc hơn và tận hưởng cảnh sắc tuyệt vời tại đây.

Tour chèo thuyền SUP & Ăn trưa picnic tại Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Tour chèo thuyền SUP này kéo dài trong một ngày. Tại đây, bạn sẽ có đủ thời gian để tìm hiểu một môn thể thao mới và dấn thân vào hoạt động thể chất đầy lý thú. Ngoài ra, bạn sẽ có những tấm ảnh sống ảo để đời trên Hồ Tuyền Lâm. Trong chuyến tham quan, bạn còn có thể thưởng thức bữa ăn ngon trong bữa ăn ngoài trời ven hồ lãng mạn, hệt như trong phim Hàn Quốc.

ZooDoo Dalat Tickets

Đây là quán cà phê vườn thú siêu hot của Đà Lạt và là một trong những lựa chọn mà những du khách yêu động vật không nên bỏ qua. Tại đây, bạn có thể chăm sóc những con vật đáng yêu như thỏ, alpacas, ngựa con, gấu trúc và cừu đầu đen. Bạn có thể dành cả một buổi chiều để nhâm nhi cafe, tận hưởng không khí se lạnh và vui đùa cùng các loài động vật tại đây.

Tour cắm trại và săn mây tại Đà Lạt

Những điểm check in cực hot của Đà Lạt không chỉ ở trung tâm thành phố. Thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của trung tâm thành phố trong giây lát và đắm mình trong sự thanh bình mà chỉ Đà Lạt mới có, nơi bạn có thể “săn” chốn bình yên. Tại đây, du khách có thể tự do trải nghiệm nhiều hoạt động ngoài trời thú vị trong chuyến tham quan này. Từ một vị trí khá cao trên đỉnh Đồi Đa Phú, bạn có thể nhìn thấy thung lũng bừng sáng về đêm. Ngay sau đó là sự háo hức chờ đón bình minh từ đồi xanh, mây trắng và cả một biển sương mù.

Bí quyết du lịch Đà Lạt siêu tiết kiệm

Có thể khá tốn kém nếu muốn khám phá tất cả các điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cách để bạn tiết kiệm tối đa chi phí du lịch mà chúng tôi chia sẻ với bạn ngay sau đây:

Tại trang web và ứng dụng của Traveloka sẽ luôn được cập nhật hàng tuần với các ưu đãi “săn” vé máy bay giá rẻ, khách sạn giảm giá, tham quan, vui chơi, giải trí cho bạn tha hồ lựa chọn.

Bạn có thể tận dụng các ưu đãi flash sale từ thứ 4 đến thứ 5 - thứ 6 của Đà Lạt được cập nhật trên thường xuyên tại ứng dụng Traveloka.

Khi thay đổi kế hoạch du lịch Đà Lạt, bạn đừng hủy vé mà hãy sử dụng các tính năng linh hoạt của Traveloka, chẳng hạn như hoàn tiền dễ dàng hoặc đổi lịch đặt phòng khách sạn.

Tiếp theo, bạn nên đặt trước vé máy bay và phòng khách sạn cho chuyến du lịch vì khi đó bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm nhiều ưu đãi với mức giá ưu đãi.

Cuối cùng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trọn gói dịch vụ du lịch từ đặt vé máy bay, đặt xe đưa đón, đặt phòng khách sạn đến vé tham quan, vui chơi, giải trí giúp bạn chủ động hành trình và đỡ phải chờ đợi.

Kết luận:

Trên đây chúng tôi đã cung cấp đến bạn những thông tin về chi phí, kinh nghiệm đặt vé máy bay giá rẻ đi Đà Lạt cùng những địa điểm du lịch đầy lý thú tại Đà Lạt. Hy vọng qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn có được cho mình chuyến đi phù hợp với túi tiền và có những trải nghiệm thật thú vị tại vùng đất xinh đẹp này.

Lan Ngọc