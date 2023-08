(Baothanhhoa.vn) - An toàn trong tắm biển cho người dân và du khách là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trước mỗi mùa du lịch. Mặc dù công tác đảm bảo an toàn cứu hộ, cứu nạn cho du khách luôn được quan tâm đặc biệt, nhưng vẫn có những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Để mùa du lịch trở nên an toàn, ngoài sự nỗ lực của đơn vị quản lý, chức năng thì ý thức, trách nhiệm của người dân, du khách là không thể thiếu.

{title} Đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển Khi thấy người tắm gần khu vực cấm là những người làm công tác cứu hộ thổi còi, phất cờ, trường hợp du khách cố tình không tuân thủ quy định, lực lượng cứu hộ biển trực tiếp lái mô tô nước ra tận nơi nhắc nhở, yêu cầu vào tắm ở khu vực an toàn. Theo thống kê của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn, bình quân mỗi ngày đội cứu hộ, sơ cấp cứu biển nhận được tín hiệu của cả chục trường hợp cần trợ giúp. Tính từ đầu mùa du lịch 2023 đến nay, các thành viên trong đội cấp cứu biển Sầm Sơn đã hỗ trợ đưa lên bờ hơn 100 trường hợp có nguy cơ bị đuối nước; đồng thời cứu nạn và sơ cấp cứu kịp thời cho hơn 20 trường hợp đuối nước trên bãi biển... Nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra đối với du khách và để công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu biển đảm bảo yêu cầu, trước mùa du lịch, TP Sầm Sơn thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu cho thành viên đội cứu hộ. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ như: thiết bị y tế, cờ, phao tiêu, ô che nắng chòi canh, biển báo, rà soát các bãi tắm để cảnh báo những khu vực nguy hiểm... Ông Nguyễn Bá Đức, nhân viên đội cứu hộ, cứu nạn sơ cấp cứu biển cho biết, từ 5 giờ đến khoảng 15 giờ là thời gian trực luân phiên, còn từ 15 giờ đến 18 giờ cả đội đều có mặt ở bãi biển, bởi đây là thời điểm lượng khách tắm biển tăng cao nhất. Đội luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng lao xuống biển khi nhận thấy du khách cần trợ giúp. Theo ông Đức, thời gian tắm biển quy định rõ, từ ngày 1-1-2023 đến ngày 10-4-2023, buổi sáng từ 6 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút. Từ ngày 11-4 đến 10-9-2023 thời gian tắm buổi sáng là từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút. Thời gian từ 11-9 đến ngày 31-12-2023, buổi sáng du khách tắm trong khoảng thời gian từ 6 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút. Quy định là vậy, song cũng có nhiều du khách uống rượu, bia, xuống biển tắm trong tình trạng mệt mỏi, hoặc tắm lúc biển động, sóng to, gió lớn,... gây khó khăn, cản trở cho công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu biển. Ông Dương Đức Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Sầm Sơn khẳng định: Với mong muốn đem lại sự hài lòng và an toàn cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố biển Sầm Sơn là điểm đến an toàn, sạch đẹp, văn minh, hiện đại, công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu biển luôn được thành phố đặc biệt quan tâm. Đội cấp cứu biển Sầm Sơn có 55 thành viên, được chia thành 5 tổ, luân phiên 3 ca trực mỗi ngày, cơ động từ khu vực phía chân đền Độc Cước đến khu du lịch Vạn Chài (dài 3,5km). Cụ thể, khu vực gần bờ TP Sầm Sơn bố trí 4 tổ trực ở các bãi tắm A, B, C, D (tổ 1 từ chân đền Độc Cước đến đường Tây Sơn; tổ 2 từ đường Tây Sơn đến đường Tống Duy Tân; tổ 3 từ đường Tống Duy Tân đến đường Hai Bà Trưng; tổ 4 từ đường Hai Bà Trưng đến giáp khu du lịch Vạn Chài). Riêng tổ 5 là khu vực xa bờ, được trang bị mô tô nước, tàu tuần tra và dải cờ phao tiêu. Bên cạnh đó, công tác sơ cấp cứu cũng được bố trí tại 5 chốt ở các bãi tắm A, B, C, D và Trung tâm Sơ cấp cứu Hội Chữ thập đỏ TP Sầm Sơn. Theo ông Hưng, quy định cứ 40 - 50m sẽ có một nhân viên cứu hộ đứng quan sát, nếu phát hiện sự cố, nhân viên cứu hộ sẽ khẩn trương ứng cứu và thông báo tới các lực lượng phối hợp như: thuyền cứu hộ, nhân viên y tế, tổ cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa)... Vào thời gian cao điểm (từ ngày 11-4 đến ngày 10-9-2023), lực lượng cứu hộ được huy động 100% quân số, trực từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút hàng ngày. Bên cạnh đó, hệ thống trung tâm điều hành đô thị thông minh với hệ thống hàng trăm camera giám sát như những “mắt thần” cũng giúp cho chính quyền kiểm soát tình hình một cách linh hoạt 24/24h. Trường hợp người dân có phản ánh, kiến nghị về những du khách tắm trong vùng nguy hiểm, ngoài giờ, khu vực được phép tắm theo quy định với các cấp chính quyền một cách trực tiếp bằng điện thoại thông minh hoặc website của trung tâm. Toàn bộ hình ảnh, video phản ánh được thu thập từ hệ thống các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố sẽ được chuyển về trung tâm điều hành tập trung, hệ thống sẽ phân tích và đưa ra các cảnh báo vi phạm, đồng thời thực hiện kiểm tra, xác minh mức độ cảnh báo, hỗ trợ công an hoặc các cơ quan chuyên môn, tổ an ninh... có trách nhiệm xử lý. Đ.G



