Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch New York: Đi bằng gì, chơi ở đâu?

Nước Mỹ hẳn không còn quá xa lạ với lữ khách Việt bởi ngày nay bạn có thể dễ dàng xin visa du lịch Mỹ. Tới với đất nước này bạn thỏa sức du lịch tại bất cứ đâu bạn yêu thích, những trung tâm thương mại, thành phố lớn. Thế nhưng trong bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn đọc kinh nghiệm du lịch New York – Địa điểm mà ai cũng muốn ghé thăm dù là chuyến du lịch Mỹ đầu tiên hay đã đi Mỹ nhiều lần.

Nên đi du lịch New York vào thời điểm nào hợp lý?

Thời tiết, khí hậu tại New York cũng được chia ra làm 4 mùa giống như ở Việt Nam: Xuân (tháng 3 đến tháng 6); Hạ (tháng 6 đến tháng 9); Thu (tháng 9 đến tháng 12) và Đông (từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau). Đặc biệt là mỗi mùa lại mang tới vẻ đẹp, đặc trưng riêng, bởi vậy bạn có thể du lịch New York vào bất kỳ thời điểm nào trong năm đều tuyệt vời.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm du lịch New York tự túc của nhiều du khách thì bạn nên thực hiện hành trình du lịch vào mùa xuân, vì đây là mùa du lịch New York đẹp nhất. Không những thế, khi đặt chân tới New York vào thời điểm này, giá phòng thuê nhà nghỉ, khách sạn, nơi mua sắm, các địa điểm du lịch ở New York hoặc sẽ được giảm giá mạnh, giúp tiết kiệm chi phí du lịch New York.

Thông tin sân bay và giá vé máy bay đi New Work trên Traveloka

New York City chính là một siêu thành phố thương mại theo đúng “nghĩa đen”, vậy nên nơi đây có đến 3 sân bay lớn:

- Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (JFK)

- Sân bay LaGuardia (LGA)

- Sân bay quốc tế Newark Liberty (EWR)

Ngoài ra cũng có nhiều hãng bay quốc tế hạ cánh tại các sân bay New York: Vietnam Airlines, Cathay Pacific, EVA Air, Qatar Airways, ANA, United và các hãng bay khác. Tuy nhiên sẽ không có chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam đến New York City.

Dưới đây là thông tin về giá vé máy bay đi New York trên Traveloka mà bạn có thể tham khảo:

Điểm khởi hành Điểm đến Hãng hàng không Thời gian bay Giá vé tham khảo Hồ Chí Minh - New York Sân bay quốc tế Newark (EWR) ANA, United 20 giờ 15 phút 29.387.225 VNĐ Sân bay quốc tế Newark (EWR) EVA Air, United 30 giờ 15 phút 50.264.000 VNĐ Hà Nội - New York Sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) Qatar Airways 25 giờ 10 phút 26.602.000 VNĐ Sân bay quốc tế Newark (EWR) Vietnam Airlines, ANA, United 29 giờ 45 phút 29.531.225 VNĐ Sân bay quốc tế Newark (EWR) EVA Air, United 30 giờ 25 phút 50.753.000 VNĐ Sân bay quốc tế Newark (EWR) EVA Air, Alaska 41 giờ 15 phút 50.823.000 VNĐ

Một số địa điểm vui chơi khi du lịch New York

Khi đã săn được vé máy bay đi Mỹ nói chung và New York nói riêng, việc tiếp theo là lưu lại những địa điểm vui chơi sau để có cơ hội trải nghiệm.

Tượng nữ thần Tự Do

Thành phố New York các điểm thu hút du lịch ấn tượng chắc chắn phải kể tới tượng Nữ thần Tự Do, một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất. Đây là bức tượng lớn do người Pháp đã trao tặng cho Mỹ nhằm mục đích gắn kết thêm tình cảm hữu nghị giữa hai nước. Đặc biệt là bức tượng còn trở thành biểu tượng nổi tiếng của Mỹ mà bất cứ du khách quốc tế nào cũng muốn ghé thăm.

Time Square

Time Square hay còn gọi là Quảng trường thời đại, nơi đây được xem là điểm tham quan hấp dẫn ở New York, thu hút lượng khách du lịch trong và ngoài nước lớn. Khi xưa mới xây dựng thì nơi đây gọi là Longacre Square, sau một thời gian thì quảng trường được đổi tên theo một tờ báo của New York tên Time Square. Time Square không những được mệnh danh là nơi sầm uất nhất thế giới mà đặt chân tới đây bạn còn có thể ngắm nhìn khung cảnh của ánh đèn lung linh huyền ảo.

Tòa nhà Empire State:

Empire State chính là tòa nhà lớn do kiến trúc sư Shreve Lamb and Harmon thiết kế, xây dựng có độ cao 381m và 102 tầng nhà. Khi tới đây du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố New York thu nhỏ. Còn đến vào buổi chiều bạn còn có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Bảo tàng Metropolitan

Bảo tàng Metropolitan chính là tập trung nhiều tác phẩm nghệ thuật tranh ảnh, điêu khắc, đồ gốm, trang sức và các vật dụng trang trí,... Đồng thời cũng là nơi trưng bày cả những nét văn hóa của nhân loại.

Công viên trung tâm

Công viên trung tâm với diện tích rộng, hơn 340ha nên được xem như là một ốc đảo xanh, tuyệt đẹp mọc lên giữa lòng thành phố. Vậy nên là địa điểm tham quan, du lịch đẹp ở New York mà không chỉ du khách quốc tế quan tâm, mà người dân ở đây cũng rất thích thú. Vậy nên nếu có cơ hội đặt chân tới thành phố này bạn không được bỏ qua Công viên trung tâm đâu đấy.

Trên đây là những kinh nghiệm du lịch New York đầy đủ, chi tiết nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn biết được cách đi du lịch New York sao cho đúng, thuận lợi. Cũng như biết được các địa điểm tham quan tuyệt đẹp của New York, giúp cho du lịch New York thêm phần thú vị và suôn sẻ hơn.

