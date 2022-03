Du lịch Thanh Hóa thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh bình thường mới

Bài 2: Xây dựng sản phẩm du lịch thích ứng với tình hình mới

Với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, trong thời gian qua tỉnh Thanh Hóa thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch an toàn, cao cấp, có tính cạnh tranh cao. Đây được xác định là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực, tính hấp dẫn của điểm đến và thích ứng với tình hình mới.

Du khách hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Puluong Casa Resort (xã Thành Sơn, huyện Bá Thước). Ảnh: Hoài Anh

Tin liên quan: Bài 1: Phục hồi du lịch gắn liền với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 Trong suốt hơn 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến toàn ngành du lịch. Trong bối cảnh khó khăn chung, tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ứng phó với dịch bệnh và phục hồi du lịch theo hướng “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. Sau mỗi lần “đóng - mở”, Thanh Hóa luôn là tỉnh được đánh giá tiên phong trong việc thực hiện các giải pháp kích cầu du lịch và là địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để đón khách mở rộng trở lại.

Từ những nhu cầu và đòi hỏi thực tế của thị trường, du lịch Thanh Hóa trong thời gian qua cũng đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Trong đó, việc xây dựng, phát triển sản phẩm thích ứng với tình hình mới được tỉnh cũng như các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. Dựa trên tiềm năng, thế mạnh cùng những sản phẩm du lịch chủ đạo hiện có như: nghỉ dưỡng biển; văn hóa lịch sử, tâm linh; sinh thái cộng đồng; tham quan mua sắm... Ngay trong năm 2021, những sản phẩm theo hướng “Du lịch an toàn - trải nghiệm trọn vẹn” đã và đang được phát triển ở nhiều điểm đến. Bên cạnh việc làm mới sản phẩm du lịch truyền thống, chú trọng các biện pháp an toàn, xây dựng lộ trình, điểm tham quan, ăn nghỉ đảm bảo an toàn cho du khách, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đặc biệt chú trọng xây dựng các “sản phẩm du lịch xanh”, sản phẩm du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, gia tăng tính trải nghiệm tại mỗi điểm đến.

Trong năm 2021 vừa qua, xu hướng du lịch tại chỗ - Staycation được đa số du khách ưu tiên lựa chọn với nhiều tiện ích kép: vừa an toàn phòng chống dịch, vừa tiết kiệm chi phí. Nhờ đó các điểm nghỉ dưỡng tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (TP Sầm Sơn), du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước)... đã thu hút được đông đảo du khách sau mỗi lần mở cửa trở lại. Cùng với đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã tập trung đầu tư làm mới các sản phẩm du lịch nông nghiệp, trang trại phục vụ du khách như: Khu nông trại Ánh Dương, Làng Du lịch Yên Trung - Yên Trung Eco villa (Yên Định); Nông trại dâu tây xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy); Trang trại Giáo dục và Sinh học hữu cơ T-Farm (Đông Sơn); Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam - Thanh Tam BamBoo Ecopark (Thọ Xuân)... Đồng thời, tỉnh Thanh Hóa cũng đã nhanh chóng đưa vào triển khai và phục vụ khách du lịch các trải nghiệm du lịch thông minh qua thực tế ảo và thực tế tăng cường tại 4 khu, điểm du lịch gồm: Di tích lịch sử văn hóa Am Tiên (Triệu Sơn); khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân); di tích lịch sử Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) và Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước). Qua đó mang đến cho du khách những trải nghiệm an toàn, hấp dẫn tại mỗi điểm đến.

Chia sẻ về xu hướng du lịch trong bối cảnh “bình thường mới”, đại diện một số đơn vị lữ hành trên địa bàn TP Thanh Hóa cho biết, kể từ đầu năm 2020 đến nay, các tour du lịch ngắn ngày, với các điểm đến nội địa đang dẫn đầu xu hướng, với những trải nghiệm an toàn, trách nhiệm và bền vững. Tại Thanh Hóa, chủ yếu tập trung vào hành trình 1 - 2 ngày, với sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch đường sông như: Pù Luông 2 ngày 1 đêm; Sầm Sơn - Pù Luông 2 ngày 1 đêm; tham quan và khám phá ẩm thực ngược xuôi sông Mã 1/2 ngày; nghỉ dưỡng biển 2 ngày 1 đêm...

Ông Trần Đình Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh, cho biết: Với mục tiêu mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch sáng tạo, an toàn, chất lượng dịch vụ tốt nhất, trong thời gian qua, Hiệp hội Du lịch đã định hướng cho các doanh nghiệp hội viên tập trung xây dựng đa dạng các sản phẩm du lịch theo hướng an toàn, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng du khách cũng như các phân khúc thị trường khác nhau. Trong đó, chủ yếu là khách đi theo nhóm nhỏ, gia đình, bạn bè và các nhóm du khách loại hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện). Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã phát triển các sản phẩm du lịch được hoàn thiện theo hướng linh hoạt, coi trọng phát triển trải nghiệm, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đón đầu xu hướng, ngay trong tháng 1-2022, nhiều đơn vị lữ hành đã tung ra thị trường nhiều chương trình tour nội tỉnh, nội địa, khám phá các điểm đến an toàn, tham gia nhiều hoạt động liên kết “vùng xanh”, “điểm đến xanh” với các đơn vị, doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc.

Với các nhóm khách nhỏ, khách gia đình, bạn bè, các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã, đang tập trung khai thác, đưa ra nhiều lựa chọn cho du khách đến khám phá các không gian xanh, chú trọng các hoạt động trong không gian mở, thoáng mát gắn với thiên nhiên, văn hóa đặc sắc như: bong bóng du lịch của khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, du lịch không chạm tại các khu nghỉ dưỡng sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước), một số khu nghỉ dưỡng tại thị xã Nghi Sơn, du lịch nông trại...

Nhận định về sản phẩm du lịch trong bối cảnh bình thường mới, PGS.TS Nguyễn Thị Thục, Trưởng Phòng Sau đại học, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định: Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xu hướng du lịch của du khách cũng thay đổi một cách rõ rệt. Thay vì đi dài ngày, trải nghiệm nhiều nơi như trước đây, giờ đây du khách mong muốn được sử dụng dịch vụ tốt, có nhiều trải nghiệm trong cùng một điểm đến, không phải di chuyển quá nhiều và có lịch trình kín. Do đó, khôi phục du lịch trong tình hình mới được đặt ra với mục tiêu kép: phòng chống dịch an toàn và phát triển du lịch cùng với tiêu chí “An toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn”. Xu thế cũng như loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình mới là những điểm đã có thể xác định, nhưng làm thế nào để tạo ra sức hấp dẫn, khác biệt và khả năng khai thác hiệu quả trên thực tế mới là thách thức. Do đó, tỉnh Thanh Hóa cần làm tốt một số yếu tố gồm: Thực hiện chương trình kích cầu du lịch, với các sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao và đảm bảo tiêu chí thích ứng với tình hình mới; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong việc xây dựng, phát triển sản phẩm phù hợp.

Các chuyên gia du lịch dự báo, ngay cả khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế, yếu tố an toàn và có lợi cho sức khỏe vẫn sẽ được du khách quan tâm hàng đầu khi quyết định tham gia vào mỗi hành trình du lịch. Do đó, hình thức trải nghiệm theo nhóm nhỏ với lịch trình khép kín, ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịch vụ tiêu chuẩn, đáp ứng tiêu chí an toàn - xanh - sạch cùng các dịch vụ “không chạm” sẽ là xu hướng của du lịch. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cũng như điểm đến trên địa bàn tỉnh phải căn cứ vào thế mạnh, đặc thù để thúc đẩy phát triển mạnh hơn nữa những sản phẩm phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của du khách trong tình hình mới.

Hoài Anh

Bài cuối: Quyết tâm cao, kỳ vọng lớn về sự bứt phá của ngành “công nghiệp không khói”.