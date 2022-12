11 tháng Thanh Hóa đón gần 11 triệu lượt khách du lịch

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 11 tháng năm 2022 toàn tỉnh đã đón gần 11 triệu lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 107,4 % kế hoạch năm 2022.

Khách du lịch đến với khu nghỉ dưỡng PuLuong Retreat (xã Thành Lâm, Bá Thước).

Mặc dù đã bước sang những tháng cuối cùng của năm 2022, song du lịch Thanh Hóa vẫn tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tính riêng trong tháng 11 toàn tỉnh đã đón gần 185 nghìn lượt khách, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu du lịch ước đạt 284 tỷ đồng, tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ 2021, góp phần nâng tổng thu du lịch 11 tháng năm 2022 đạt gần 20 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,1 lần so với cùng kỳ 2021 và đạt 109,5% kế hoạch 2022.

Du lịch MICE là một trong những sản phẩm lợi thế của Thanh Hóa trong tháng cuối năm.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách du lịch với các sản phẩm “lợi thế” như du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng… Đồng thời, thúc đẩy du lịch MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, hội thảo) tại các địa điểm có lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf, mua sắm như: TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn…

Hoài Anh