Du lịch Sa Pa dịp Giỗ Tổ, 30/4-/15: Gợi ý những trải nghiệm hấp dẫn bậc nhất

Du lịch Sa Pa dịp Giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4, 1/5 đang được xem là hấp dẫn bậc nhất miền Bắc nhờ lợi thế cự ly và giao thông thuận lợi. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” khi Fansipan bước vào mùa hoa rực rỡ nhất cùng chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm tuyến cáp treo.

Nếu bạn đã cầm trong tay tấm vé cáp treo Sun World Fansipan Legend, thì đây là những trải nghiệm hấp dẫn không nên bỏ lỡ trong dịp này.

Lễ hội Hoa hồng 2026: “Bản giao hưởng” rực rỡ đánh dấu một thập kỷ kiêu hãnh

Sự kiện hấp dẫn nhất không thể bỏ qua khi đến du lịch Sa Pa trong dịp này chính là Lễ hội Hoa hồng năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng” được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có nhân kỷ niệm 10 năm vận hành tuyến cáp treo Fansipan.

Bắt đầu từ ngày 25/4 đến hết ngày 3/5/2026, thung lũng hoa rộng 50.000m2 tại Sun World Fansipan Legend sẽ hóa thành thiên đường ngợp ngời hương sắc của hàng triệu đóa hồng. Bên cạnh giống hồng cổ Sa Pa mang vẻ đẹp đằm thắm hay những dải hồng leo rực rỡ, du khách còn được chiêm ngưỡng các giống ngoại quý hiếm như: Moulinex, Society hay Maurice Utrillo sọc đỏ trắng độc đáo, hồng Kate mang tông màu merlot quý phái, và đặc biệt là hồng Peace - loài hoa mang biểu tượng lịch sử về sự hòa bình. Điểm nhấn của lễ hội là show thực cảnh “Hành trình của Hoa” mang đến những tiết mục nghệ thuật Tây Bắc đặc sắc, kể câu chuyện về hành trình nảy mầm, nở rộ và lan tỏa của loài hoa biểu tượng cho tình yêu này.

Sức hấp dẫn của lễ hội còn ở vô vàn tiểu cảnh dễ thương, xinh đẹp lấy cảm hứng từ hoa hồng và cáp treo Fansipan sau một thập kỷ rực rỡ, đồng thời có nhiều minigame cuốn hút, sôi động dành cho du khách như: Đua ngựa đồ chơi, Tâm đầu ý hợp, Giữ khéo kẻo rơi, Ném trúng trái tim em...

Ngoài triệu đóa hồng muôn sắc hương, dịp này Fansipan còn “chiêu đãi” du khách bằng vẻ đẹp thanh khiết của hàng vạn đóa hoa Rum trắng muốt nằm ngay lối vào ga tàu hỏa leo núi hay không gian thơ mộng tựa xứ sở Phù tang ngập tràn sắc hồng của hơn 1000 gốc hoa Anh đào trải dài tại Ga Mường hoa, Đồi anh đào cổng bốt A2, Tháp đồng hồ...

Khám phá Bản Mây, lắng nghe di sản văn hóa kể chuyện

Sau những giây phút say mê check in thung lũng hoa hồng khổng lồ thì có lẽ Bản Mây là địa điểm dừng chân lý tưởng nhất khi du lịch Sa Pa dịp này để du khách thư giãn và khám phá những trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo của 9 dân tộc thiểu số Tây Bắc. Nơi đây là điểm duy nhất ở Sa Pa cho phép bạn khám phá văn hóa, đời sống và những phong tục tập quán độc đáo của nhiều tộc người vùng cao như H’Mông Sapa , H’Mông Điện Biên, Dao Đỏ, Tày, Xa Phó, Giáy, Thái, Hà Nhì... chỉ trong một ngày.

Đến Bản Mây, du khách có thể nghe tiếng khèn gọi bạn tình của người H'Mông, tham gia lễ cưới tái hiện theo phong tục người Dao Đỏ, hay ngồi bên bếp lửa thưởng thức xôi ngũ sắc, khâu nhục, thịt trâu gác bếp. Không chỉ vậy, bạn còn được tự tay nhuộm vải, dệt thổ cẩm, làm trống hay khoác lên mình bộ váy áo truyền thống do chính người dân tộc nơi đây dệt may.

Nếu may mắn đến vào đúng khung giờ biểu diễn nghệ thuật vào 8 khung giờ mỗi ngày kéo dài từ sáng đến chiều, du khách sẽ được hòa vào không khí lễ hội tưng bừng tại Bản Mây với hai show diễn đặc sắc “Đỉnh thiêng du ký” và “Tây Bắc mùa hoa nở”, nơi du khách có thể hòa mình vào không gian văn hóa Tây Bắc đã được nâng tầm thành nghệ thuật đỉnh cao.

Dạo bước trên con đường hoa Đỗ Quyên ngắm "Nữ hoàng núi rừng"

Từ Bản Mây, du khách chỉ mất 2 phút để di chuyển đến Ga đi cáp treo Fansipan để trải nghiệm tuyến cáp nắm giữ 2 kỷ lục Guinness thế giới. Từ cabin, du khách được chiêm ngưỡng một một bức tranh thiên nhiên ngoạn mục hiện ra trước mắt: núi non trùng điệp, ruộng bậc thang ngút ngàn, và những thảm hoa Đỗ Quyên rực rỡ đang vào mùa đẹp nhất.

Trên đỉnh núi, những cây Đỗ Quyên cổ thụ hàng trăm năm tuổi đang bung nở, tô điểm cho các vách đá rêu phong và là bối cảnh lý tưởng tôn lên vẻ uy nghiêm, kỳ vĩ của quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh như Kim Sơn Bảo Thắng Tự hay Đại Tượng Phật A Di Đà.

Đặc biệt, bạn nhất định đừng bỏ lỡ khoảnh khắc dạo bước trên “con đường hoa Đỗ Quyên” uốn lượn ngoạn mục, dài khoảng 60m, tọa lạc trên đỉnh núi ở độ cao hơn 3.000m và thuộc khu vực Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Con đường này ôm trọn lấy những gốc Đỗ Quyên quang trụ cổ thụ quý hiếm có tuổi đời 300 - 400 năm, vươn cao tới 15-16m. Đi dưới tán cây Đỗ Quyên cổ thụ rêu phong, ngắm nhìn sắc đỏ, sắc vàng rực lên trong sương mây lãng đãng là một trải nghiệm thị giác đầy rung động, phô diễn trọn vẹn sức sống kiên cường của đại ngàn Hoàng Liên.

Dự lễ Thượng cờ tại đỉnh thiêng, chạm vào niềm tự hào dân tộc

Đường lên nóc nhà Đông Dương những ngày tháng 4 rực rỡ cờ hoa, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự tôn dân tộc. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu đến Fansipan du lịch Sa Pa dịp lễ kỷ niệm non sông thống nhất mà bỏ qua Lễ Thượng cờ trang nghiêm được tổ chức 5-6 show mỗi ngày (từ 9h20 đến 14h20 hoặc 15h20) trên đỉnh cao 3.143m.

Giữa biển mây cuồn cuộn, khi lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh được kéo lên vút cao vào nền trời xanh thẳm, hòa cùng giai điệu hùng tráng của bài “Tiến quân ca”, mọi giá lạnh dường như tan biến. Cảm giác đặt tay lên ngực trái, hát vang Quốc ca trên “Nóc nhà Đông Dương” sẽ khiến niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực. Đây không đơn thuần là một nghi thức, mà là khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng khắc sâu vào tâm trí mỗi du khách.

Giữa non cao mây ngàn, từ sắc thắm của triệu đóa hồng ngát hương, nét văn hóa nguyên sơ tại Bản Mây đến khoảnh khắc Thượng cờ thiêng liêng nơi đỉnh trời, tất cả đã sẵn sàng chờ bạn khám phá du lịch Sa Pa. Hãy xách ba lô lên và đến với “Nóc nhà Đông Dương” để biến kỳ nghỉ lễ này thành một dấu ấn rực rỡ và đáng nhớ nhất!

