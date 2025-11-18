Du hành đến LAMORI – Nơi UFO soi bóng trên hồ Vua Lê

Bạn đã bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó, mình bước ra khỏi thành phố náo nhiệt và tìm thấy một “hành tinh khác” cho riêng mình? Một nơi không có tiếng còi xe, không có khói bụi, chỉ còn lại tiếng gió, màu xanh cây cỏ, hoa lá và một công trình độc đáo như bước ra từ phim viễn tưởng?

UFO Tower “chạm đến trời xanh”.

LAMORI Resort & Spa chính là nơi ấy. Đặt chân đến đây, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy đài quan sát UFO Tower vươn mình trên đỉnh đồi, soi bóng xuống mặt hồ Vua Lê phẳng lặng. Hình ảnh ấy như một lời chào từ một thiên hà xa xăm, vừa lạ lẫm vừa gần gũi.

LAMORI ban ngày: Dấu chân thanh tịnh

Dưới tán lá, từng gợn sóng lăn tăn như đang kể câu chuyện về một miền đất yên bình nhưng chứa đầy sự bất ngờ. Du khách có thể thong dong đi dạo quanh hồ, ngồi dưới tán cây lắng nghe tiếng gió, hoặc chèo thuyền kayak nhẹ nhàng để tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Khung cảnh này gói trọn sự trong lành của thiên nhiên Thanh Hóa, mang đến một liều thuốc tinh thần hiệu quả.

Khi đắm mình trong phong cảnh nên thơ này, ta bỗng thấy mọi lo toan, áp lực thường nhật dần tan biến, nhường chỗ cho sự thanh thản và tự do tuyệt đối.

LAMORI ban đêm: Chạm đến vũ trụ ánh sáng

Rồi khi màn đêm buông xuống, LAMORI lại mở ra một vũ trụ khác. Đài UFO sáng rực giữa bầu trời đen huyền bí, phát ra những vệt ánh sáng đa sắc như một phi thuyền ngoài không gian vừa hạ cánh. Thay vì chỉ là một công trình kiến trúc, UFO Tower hóa thành một biểu tượng quyền năng – một điểm nhấn thương hiệu khiến LAMORI trở thành một trong những resort đáng trải nghiệm bậc nhất.

Bức tranh cổ tích Sao Vàng nhìn từ trên đỉnh tháp UFO.

Lặng thầm vươn tới đỉnh cao.

Con đường dẫn lên UFO Tower lung linh ánh đèn, khiến mỗi bước chân du khách như đang tiến vào lõi của một chuyến du hành vũ trụ. Ngồi bên hồ lúc ấy, ta có cảm giác như đang chiêm nghiệm hai vũ trụ song song hội tụ: một LAMORI ban ngày trong trẻo, và một LAMORI ban đêm rực rỡ, bí ẩn.

Chính sự biến hóa đối lập ấy tạo nên sức hút khó cưỡng – vừa khiến ta tò mò khám phá, vừa để lại một ấn tượng vượt thời gian.

Chớm hoàng hôn ở LAMORI.

Hành trình “Du hành năm giác quan”

LAMORI không chỉ là cảnh sắc. Nơi đây còn mang đến một hành trình “du hành năm giác quan” đầy thú vị, gắn liền với trải nghiệm vũ trụ:

Thị giác: Ngắm nhìn hồ nước, UFO Tower và bầu trời đêm rực sáng, chiêm ngưỡng sự viễn tưởng, huyền bí và cực kỳ bắt mắt.

Thính giác: Lắng nghe tiếng chim đêm, tiếng gió thổi qua rặng cây, cảm nhận sự tĩnh lặng hiếm có.

Khứu giác: Hương thơm của cỏ cây quyện trong không khí mát lành như một thiên hà mùi hương.

Vị giác: Nhâm nhi một ly cocktail “Cosmic Night – hương vị của vũ trụ” tại Cloud Lake Bar bên hồ, thưởng thức thực đơn sáng tạo lấy cảm hứng từ các vì sao, hành tinh đẹp đẽ.

Xúc giác: Cảm nhận từng làn gió đêm mơn man, mang đến sự thư thái cùng gói trị liệu “Cosmic Bespoke” tại spa.

Trong bức tranh rộng lớn của du lịch, LAMORI Resort & Spa giống như một hành tinh nhỏ bé nhưng rực rỡ. Nó mời gọi những trái tim yêu thiên nhiên, những người khao khát sự khác biệt, và cả những ai đang tìm một nơi để nạp lại năng lượng.

Một góc LAMORI buổi sớm mai.

Có lẽ, bạn không cần phải bay ra ngoài vũ trụ để trải nghiệm cảm giác “không gian”. Chỉ cần đến LAMORI, bạn đã có thể bước vào một thế giới khác – nơi UFO chạm mặt hồ và bạn chạm đến bình yên.

Khu nghỉ dưỡng/Khách sạn Lamori Resort & Spa: Thôn Quyết Tâm, xã Sao Vàng (xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân cũ), tỉnh Thanh Hóa. * Tel: 0237 3676 999 * lamoriresort@gmail.com

Kim Mộc