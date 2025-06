Dự báo ngày 15/6, bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng 15/6 bão số 1 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, vị trí trên khu vực phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Dự báo đường đi của bão số 1.

Lúc 7 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão số 1 ở 18,2 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới như sau:

Dự báo tác động của bão:

Phía Tây Bắc khu vực Biển Đông và ngoài khơi Quảng Trị - Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m. Biển động rất mạnh.

Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 13. Sóng cao 2-4m, riêng phía Đông 3-5m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp lốc xoáy, dông mạnh, sóng lớn.

Ngoài ra, các khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An cảnh báo nguy cơ nước dâng và triều cường (vùng biển ven bờ). Từ Hải Phòng đến Nghệ An, mực nước biển dâng cao bất thường.

Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng ven biển, cửa sông từ 17-19 giờ ngày 13/6 và 14/6.

Trên đất liền, hôm nay (13/6), khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng đô thị vùng trũng thấp.

NDS (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia)