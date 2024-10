Dự báo các huyện Như Thanh, Như Xuân có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất

Cảnh báo trong khoảng 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn các huyện Như Thanh, Như Xuân; các huyện có nguy cơ trung bình xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, như: Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thường Xuân...

Xã Phượng Nghi (Như Thanh) cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm.

Theo thông tin của Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa sáng 21/10, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như sau: Huyện Như Thanh, trạm Hải Vân 69.8mm, trạm Thanh Tân 1, 53.8mm; huyện Như Xuân, trạm Yên Cát 65.4mm; huyện Lang Chánh, trạm Giao An 48.6mm...

Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy: Cấp 1.

Hải Đăng