Phát động chiến dịch tuyên truyền kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng

Để giảm thiểu các nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã phát đông chiến dịch tuyên truyền “Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng năm 2024”. Chiến dịch vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trên toàn quốc.

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chiến dịch “Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng năm 2024”.

Chiến dịch tuyên truyền được triển khai từ ngày 10/10-20/11/2024.

Đối tượng tuyên truyền là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên môi trường mạng.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm trong chiến dịch là phổ biến tài liệu “Kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”, gồm 5 kỹ năng chính: Kỹ năng nhận biết; Kỹ năng phát hiện; Kỹ năng xử lý; Kỹ năng phòng tránh; Kỹ năng bảo vệ.

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân thực hiện quy tắc 6 không để tránh bị lừa đảo trên không gian mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động, triển khai chiến dịch đến toàn bộ cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các hình thức khác của đơn vị.

Trong đó, tập trung tuyên truyền đến đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động trên môi trường mạng.

Đề nghị Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phối hợp tổ chức tuyên truyền về việc triển khai chiến dịch đến đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hưởng ứng chiến dịch, qua đó góp phần bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng trên không gian mạng.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Đây là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững.

