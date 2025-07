Dự báo 16h ngày 22/7, bão vào đất liền ven biển Hải Phòng-Thanh Hóa

Dự báo tác động của bão số 3 Trên biển: - Tây Bắc Bắc Biển Đông: gió cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. - Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, Hòn Dấu): gió cấp 6-7, tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; sóng cao 2-4m, vùng gần tâm 4-6mm; biển động dữ dội. - Nam vịnh Bắc Bộ (Hòn Ngư): gió cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng cao 2-4m; biển động rất mạnh. Trên đất liền: Từ đêm 21/7, gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14 tại ven biển Quảng Ninh – Nghệ An. Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió cấp 6, giật cấp 7-8. Từ chiều tối 21-23/7, các khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An: mưa to đến rất to, phổ biến 200-350mm, có nơi trên 600mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh: mưa 100–200mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ mưa lớn cường suất cao >150mm/3h. Cảnh báo: Lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt vùng trũng thấp. Nguy cơ ngập úng vùng ven biển, cửa sông vào chiều 22/7. Gió cấp 10-11 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà.