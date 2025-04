Đồn Biên phòng Pù Nhi với nhiều cách làm sáng tạo trong vận động Nhân dân giao nộp vũ khí

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Pù Nhi (Mường Lát) còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK - VLN - CCHT).

Người dân xã Pù Nhi đến giao nộp súng cho Đồn Biên phòng Pù Nhi.

Đồn Biên phòng Pù Nhi được giao nhiệm vụ quản lý và bảo vệ hơn 21km đường biên giới với 8 mốc quốc giới và địa bàn 3 xã gồm Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý. Trên địa bàn các xã đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 75%. Do phong tục, tập quán và đặc điểm môi trường sinh sống nên nhiều người dân vẫn có thói quen tàng trữ, sử dụng các loại súng săn, súng tự chế, cung nỏ, dao, kiếm để săn bắt, bảo vệ mùa màng. Nhằm chủ động phòng ngừa các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nảy sinh từ việc sử dụng súng săn, súng tự chế gây ra, trong những năm qua đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thu hồi VK - VLN - CCHT trong Nhân dân.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đồn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các xã đẩy mạnh rà soát, nắm tình hình, lập danh sách những địa bàn trọng điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn để gặp gỡ tuyên truyền, vận động, ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý VK - VLN - CCHT. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng VK - VLN - CCHT. Từ đó, những khẩu súng kíp, súng cồn tự chế, những viên đạn từng được cất giấu trong các góc nhà, lùm cây nay được người dân 3 xã tự nguyện giao nộp cho đồn biên phòng.

Từ thói quen của người dân bản Cá Nọi (Pù Nhi), anh Hơ Văn Dia đã sở hữu khẩu súng kíp tự chế để săn bắn. Khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi tuyên truyền về tác hại của việc tàng trữ, sử dụng súng là trái phép, anh đã tự nguyện nộp lại khẩu súng kíp từng gắn bó với mình nhiều năm qua. Anh Dia chia sẻ: "Hồi trước nhà ở gần rừng, thỉnh thoảng tôi vẫn dùng súng để săn bắn. Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi tuyên truyền, tôi đã hiểu ra giữ súng trong nhà là vi phạm pháp luật nên quyết định đem giao nộp".

Thiếu tá Bùi Xuân Ngãi, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh “Về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng VK - VLN - CCHT trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, thời gian qua đơn vị đã tập trung điều tra cơ bản, khảo sát nắm tình hình sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán VK - VLN- CCHT trên địa bàn nội biên và ngoại biên. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền 3 xã Pù Nhi, Nhi Sơn và Mường Lý đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp VK - VLN - CCHT. Mặt khác, đơn vị tiếp tục phát động sâu rộng phong trào quần chúng Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán VK - VLN - CCHT tại các địa bàn trọng điểm.

Nhờ thực hiện có hiệu quả những biện pháp trên, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK - VLN - CCHT của người dân 3 xã được nâng lên. Cùng với tự giác giao nộp nhiều súng tự chế cho chính quyền các xã và Đồn Biên phòng Pù Nhi, người dân 3 xã luôn nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động tố cáo những hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí cho lực lượng chức năng, nhằm hạn chế tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật trong quá trình sử dụng VK - VLN - CCHT tại địa phương. Từ năm 2020 đến nay, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã vận động người dân giao nộp 138 khẩu súng tự chế, trong đó có 34 súng kíp, 104 súng cồn. Do người dân chấp hành tốt việc giao nộp VK- VLN - CCHT nên thời gian qua trên địa bàn 3 xã không có tình trạng người dân sử dụng các loại vũ khí gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Pù Nhi còn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân trên địa bàn quản lý. Trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể 3 xã tổ chức 85 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 5.852 lượt người nghe. Thông qua các buổi tuyên truyền, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới được nâng lên. Đó còn là Nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; hưởng ứng và tích cực phối hợp, giúp đỡ Bộ đội biên phòng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Nhờ cách làm phù hợp với từng địa bàn và đối tượng, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm trên tuyến biên giới, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

Bài và ảnh: Tiến Đông