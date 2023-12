Tư vấn, khám bệnh cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào)

(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ đợt tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), sáng 21/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khám và tư vấn, điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh Hủa Phăn đang tham gia lớp tập huấn.