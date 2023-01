Triển khai các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão

Theo dự báo, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm gia tăng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, giải trí... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ lớn và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo cho người dân vui tết, đón xuân an toàn, hạnh phúc, Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực.

Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra thiết bị chữa cháy tại một siêu thị trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Trong bối cảnh tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa chay và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), công an các huyện, UBND các xã đã tiến hành 2 đợt kiểm tra quy mô lớn trên địa bàn. Trong đó, đợt gần đây nhất diễn ra từ ngày 15-10 đến 15-12-2022, trong đợt ra quân tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH này các đơn vị của Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra đối với 35.087 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC. Đây được xem là một chiến dịch đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định để nâng cao hiệu quả năng lực phòng ngừa, hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Sau 2 tháng triển khai, Công an tỉnh đã hoàn thành việc tổng rà soát 100% cơ sở PCCC thuộc diện quản lý, trong đó có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, xưởng dệt, may, các cửa hàng xăng dầu, di tích lịch sử - văn hóa, điểm dâng hương... Qua kiểm tra đã xử phạt hành chính 2.468 hành vi vi phạm, với tổng số tiền ước tính 18,076 tỷ đồng; tạm đình chỉ 205 cơ sở, đình chỉ 43 cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về PCCC; 1.232 cơ sở chủ động dừng hoạt động. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho người dân, cơ sở trong việc đảm bảo an toàn về PCCC.

Cũng thông qua các đợt cao điểm kiểm tra đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Các cơ sở bị xử phạt đã chủ động khắc phục các sai phạm, đồng thời tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng PCCC&CNCH. Điều này cũng góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thông qua kiểm tra của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh karaoke trong đảm bảo yêu cầu PCCC phục vụ người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

Không chủ quan với hỏa hoạn, mới đây thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã ban hành kế hoạch tăng cường công tác PCCC&CNCH, bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong kế hoạch này, lực lượng cảnh sát PCCC trong tỉnh tập trung nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão tại các địa bàn, cơ sở phụ trách; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh cho biết, phòng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH lồng ghép với phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện kế hoạch; tổ chức tốt công tác trực ban, trực chiến; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện cần thiết xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ và tai nạn sự cố xảy ra. Đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar và các di tích lịch sử - văn hóa, các điểm dâng hương trên địa bàn...

Bài và ảnh: Đồng Thành