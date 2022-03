Trao thưởng cho Ban chuyên án triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Công an tỉnh và UBND thành phố Thanh Hóa vừa trao Giấy khen và thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân trong Ban chuyên án 121H triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Trước đó, Công an Thành phố thanh Hóa đã phá Chuyên án 121H, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Nga, sinh năm 1970 ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa đang bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,3 kg. Đây là một trong những chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Công an thành phố Thanh Hóa xác lập và triệt phá thành công.

Nhằm biểu dương và động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân và thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng cho Ban chuyên án; Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho 5 cá nhân và thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa; 10 triệu đồng cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của các tập thể, cá nhân tham gia Ban chuyên án. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, vừa tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, vừa phối hợp với các ngành, các lực lượng chức năng chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, nhất là các điểm, tụ điểm buôn bán lẻ ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; kiên quyết bắt và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan đến các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy, góp phần đảm bảo tốt an ninh - trật tự trên địa bàn.

Thái Thanh