TP Thanh Hóa xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

Với kết quả đạt được, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn TP Thanh Hóa đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Diễn tập phương án chữa cháy và CNCH đối với “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại khu dân cư đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn.

Phường Lam Sơn là một trong những địa bàn “nóng” về công tác PCCC. Đây là điều dễ hiểu, bởi trên địa bàn phường có số lượng lớn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương mại, buôn bán đa ngành nghề, như đồ điện tử, dân dụng, đa dụng, quần áo, giày dép, hàng tạp hóa... Chưa kể trên địa bàn phường còn có 1 chợ lớn (chợ Vườn Hoa), 1 chợ cấp phường, các kho chứa hàng lớn và hàng trăm cửa hàng dịch vụ ăn uống, giải khát. Hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra sôi động, vì vậy nguy cơ xảy ra cháy nổ nhất là cháy nổ tại các khu dân cư, nhà ở, các hộ kinh doanh liền kề nhau cũng cao hơn. Với tính chất đặc thù của địa bàn, những năm qua, phường Lam Sơn luôn xác định rõ, công tác PCCC là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND phường Lam Sơn Nguyễn Thị Ngà cho biết: Việc xây dựng và thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay và nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phong trào toàn dân PCCC. Bởi vậy, ngay từ khi triển khai, Nhân dân trên địa bàn phường đã tích cực hưởng ứng, ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC ngay tại khu dân cư đã được nâng lên rõ rệt. 100% các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đều tự giác tham gia. Đến nay, phường thành lập 64 “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 23 “Điểm chữa cháy công cộng” với tổng số 1.233 thành viên hộ gia đình tham gia, vượt chỉ tiêu được giao từ 200% đến 300%. Việc tăng số lượng “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” hoàn toàn căn cứ vào tình hình, yêu cầu thực tế của phường Lam Sơn và tất cả là vì mục tiêu bảo đảm tốt nhất công tác PCCC ngay từ mỗi hộ gia đình và mỗi khu dân cư trên địa bàn. Phường cũng đã vận động 100% các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy. Công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát hiểm, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và sơ cấp cứu được phối hợp tổ chức nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy, nổ xảy ra.

Ông Hoàng Hiệp, đại diện Nhà hàng Lan Ngan (phường Lam Sơn) chia sẻ: "Hàng ngày nhà hàng chúng tôi luôn đón một lượng lớn khách, việc nấu nướng cũng luôn ở cường độ cao. Vì vậy, việc tham gia “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” là rất quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cho khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng tham gia vào công tác PCCC và CNCH trên địa bàn khi xảy ra những sự cố, tình huống”.

Theo báo cáo của Công an TP Thanh Hóa, về cơ bản, đến tháng 9-2023, 100% các phường, xã trên địa bàn đã hoàn thành và xây dựng “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Bên cạnh chỉ tiêu cụ thể được giao, các đơn vị căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương mình để điều chỉnh, tăng số lượng cao hơn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Nhiều đơn vị đã triển khai xây dựng vượt chỉ tiêu như các phường: Đông Thọ, Ba Đình, Điện Biên, Trường Thi, Nam Ngạn, Tân Sơn, Phú Sơn, Đông Vệ. Đây đều là những địa bàn trọng điểm cần tăng cường công tác PCCC và CNCH. Song song với quá trình xây dựng và duy trì hoạt động, các phường, xã trên địa bàn TP Thanh Hóa đều chủ động xây dựng kế hoạch và có sự phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thực tập các phương án PCCC và CNCH cho các “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, huy động sự tham gia của tất cả các thành viên là người dân tại các khu dân cư. Đây là yếu tố rất quan trọng nhằm không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng người dân trong công tác PCCC và CNCH. Người dân có sự phối hợp với lực lượng chức năng chuyên nghiệp tham gia ứng cứu, chữa cháy và cứu người khi xảy ra các vụ hỏa hoạn.

Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Mai Khanh cho biết: Bằng sự chủ động, linh hoạt, TP Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc việc xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Đến nay, toàn thành phố đã thành lập và duy trì hoạt động 673 “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 493 “Điểm chữa cháy công cộng”, vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Điều quan trọng nhất đó là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình về công tác PCCC đã được nâng lên rõ rệt. Người dân cũng đã quen với tham gia công tác PCCC ngay tại khu dân cư, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Để đạt được hiệu quả cao, các thành viên của “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” đều được tập huấn kiến thức, kỹ năng, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia PCCC, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy có hiệu quả.

Thời gian tới, TP Thanh Hóa tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của mô hình trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật và tình hình thực tế trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương, nội dung hoạt động của mô hình phải thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, tập thể cũ...) mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn dân cư phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”; 100% các hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”, trang bị các thiết bị PCCC, sẵn sàng phối hợp ứng cứu khi xảy ra sự cố, các tình huống khẩn cấp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Bài và ảnh: Mạnh Cường