Tổng kết và trao giải Hội thi An toàn giao thông năm 2023

Sáng 2-10, Hội LHPN tỉnh tổ chức chung kết Hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa với An toàn giao thông” năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

Toàn cảnh Hội thi

Tham gia hội thi có 27 đội của 27 Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đội có 5 thành viên thực hiện 3 phần thi, gồm: thuyết trình các ý tưởng về tuyên truyền ATGT; Thi vẽ tranh về các ý tưởng, sáng kiến triển khai mô hình “Đường tranh bích họa” với chủ đề “Hành lang, khu phố, làng quê, bến đò an ninh trật tự, an toàn giao thông” và thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về ATGT.

Các đội tham gia thi 3 phần: thuyết trình, kiến thức hiểu biết và vẽ tranh, rất sôi nổi, ấn tượng

Hội thi tập trung tìm hiểu các quy định về Luật Giao thông đường bộ; giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và tránh ùn tắc giao thông; các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; các biển báo giao thông và các hành vi ứng xử khi tham gia giao thông; vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Các đại biểu dự, cổ vũ động viên các thí sinh tham gia Hội thi

Nội dung các phần thi rất phong phú, hấp dẫn và kịch tính, tạo được không khí giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về các hình thức, giải pháp tuyên truyền ATGT hiệu quả giữa các đội.

Ban giám khảo chấm phần thi vẽ tranh

Hội thi giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực khi tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và mọi tầng lớp Nhân dân; giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông, nhất là Luật Giao thông đường bộ đến cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới”.

Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho Hội LHPN các huyện Vĩnh Lộc và Thọ Xuân

Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho Hội LHPN các huyện Vĩnh Lộc, Thọ Xuân; 3 giải Nhì cho Hội LHPN TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và huyện Nga Sơn; 5 giải Ba và các giải khuyến khích, giải phụ cho các đơn vị tham gia.

Lê Hà