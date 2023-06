Thanh Hóa về đích chiến dịch cấp CCCD gắn chíp điện tử

Tính đến ngày 18-6-2023, tất cả 27 đơn vị Công an cấp huyện và 559/559 đơn vị Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD) cho 100% công dân đủ điều kiện, chính thức về đích trong chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân.

Công an xã Hoằng Trung, Hoằng Hóa về cơ sở làm CCCD cho người già, người tàn tật.

Là tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông đứng thứ 3 cả nước, số đơn vị hành chính nhiều nhất cả nước (gồm 27 đơn vị cấp huyện và 559 đơn vị cấp xã), số lượng công dân trong diện cần phải thu nhận CCCD lớn (hơn 3,2 triêu người), ngay từ những ngày đầu tiên triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động tối đa mọi nguồn lực để sớm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Tính đến ngày 1-6-2023,theo số liệu thông báo của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn 86 nghìn công dân đủ điều kiện nhưng chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Đây là một thách thức không hề nhỏ đối với lực lượng Công an Thanh Hóa khi mốc thời gian đăng ký với lãnh đạo Bộ Công an (30-6) đã cận kề.

Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, duy trì việc bổ sung, cập nhật các dữ liệu thông tin dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả việc cấp CCCD cho người dân trên địa bàn. Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến địa bàn cơ sở, nhất là các địa bàn có số lượng người chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD đông để đôn đốc, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn và động viên CBCS nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo đó, các đơn vị Công an trong tỉnh đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị máy móc và CBCS xuống từng xã, phường, thị trấn, từng thôn, bản, khu dân cư để tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia làm thủ tục thu nhận hồ sơ CCCD và tạo lập tài khoản định danh tiện tử. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “ngày làm xa, đêm làm gần”, “làm hết việc, không hết giờ”, chỉ sau hơn 2 tuần đồng loạt ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp CCCD của các đơn vị Công an trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Công an huyện Nông Cống về cơ sở làm CCCD cho người già, tàn tật, hoàn cảnh neo đơn.

Trung tá Lê Thị Hiếu, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện miền núi Như Xuân cho biết: Chúng tôi đã sử dụng hệ thống loa phát thanh và xe lưu động của Công an huyện, đi từng ngõ phố để thông báo lịch và địa điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để tuyên truyền, vận động người dân tích cực ủng hộ. Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện, Công an xã đã phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thành lập các tổ lưu động trực tiếp đến từng tổ dân cư, từng gia đình để rà soát, điều tra cơ bản và sàng lọc, phân loại từng đối tượng. Từ đó có phương án thu nhận hồ sơ một cách phù hợp, vừa không làm ảnh hưởng đến công việc của người dân. Có nhiều hôm mất điện, Công an các xã, thị trấn phải sử dụng máy phát để phục vụ việc cấp CCCD cho cán bộ, Nhân dân đến 23h mới nghỉ.

Được biết trong đợt cao điểm lần này, Công an 27/27 huyện, thị xã, thành phố mở thêm nhiều điểm cấp CCCD, đặc biệt là tại khu sân bay, khu công nghiệp, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, trực tiếp đến từng nhà để làm hồ sơ cho người già, người khuyết tật… Công an các xã, phường, thị trấn sử dụng hiệu quả mạng xã hội (Zalo, Facebook) để thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm cấp CCCD lưu động, kết hợp hướng dẫn bà con chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ thủ tục cần thiết để mang theo khi đến làm CCCD hoặc hướng dẫn bà con cách đăng ký hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an, tránh mất nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn thủ tục, phục vụ công dân một cách tốt nhất.

Với sự quyết tâm, đồng lòng của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an từ tỉnh đến cơ sở, sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là sự ủng hộ, tạo điều kiện của các tầng lớp Nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, hoàn thành trước thời hạn đăng ký với lãnh đạo Bộ Công an 11 ngày và trước thời hạn quy định của Bộ Công an 42 ngày.

Thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt việc hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân; đẩy mạnh công tác cập nhật, bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” và làm tốt vai trò là cơ quan thường trực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

Mai Hà