Thanh Hóa: Nỗ lực “về đích” cấp căn cước công dân

Sau hơn 2 năm vào cuộc, với quyết tâm và nỗ lực không biết mệt mỏi của các đơn vị, lực lượng Công an trong tỉnh, đến nay Thanh Hóa đã thu nhận được trên 4 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp (đạt tỷ lệ trên 98%). Đây là sự cố gắng và quyết tâm chính trị rất lớn của các cấp, các ngành và lực lượng Công an trong việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Công an huyện Nông Cống thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại nhà cho các trường hợp người già, đi lại khó khăn.

Với tinh thần “Gần làm đêm, xa làm ngày, dễ làm trước, khó làm sau”, “làm không kể ngày nghỉ, đêm tối”, kể từ khi triển khai dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, hàng nghìn lượt CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính và Công an cấp xã đã không quản ngày, đêm bố trí nhiều tổ công tác lưu động và cố định, mỗi ngày chia 3 ca làm việc từ 7h sáng đến 22h đêm.

Tuy nhiên, với số lượng hồ sơ xin cấp căn cước công dân quá lớn, khối lượng công việc nhiều nên để đảm bảo tiến độ công việc, đồng thời giảm thời gian chờ đợi của người dân, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong việc cấp CCCD gắn chíp cho công dân như: phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo… tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên làm CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; lực lượng Công an cấp xã tranh thủ ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính trực tiếp xuống từng thôn, xóm, bản làng và từng hộ gia đình để làm “sạch” dữ liệu dân cư; tuyên truyền, vận động và trực tiếp làm thẻ CCCD cho những người dân đủ điều kiện mà chưa được làm CCCD, bố trí phương tiện xe đưa đón người dân đến tận nơi làm CCCD...

Thiếu tá Lại Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa chia sẻ: “Thời gian qua, cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, việc rà soát “làm sạch” dữ liệu dân cư cũng như cấp CCCD cho những người đã đủ điều kiện trên địa bàn xã Hoằng Cát diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn khoảng 200 công dân chưa được cấp CCCD, chủ yếu là người đi làm ăn xa, những người già, người tàn tật, ốm đau khó di chuyển. Để bảo đảm 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD, Công an xã Hoằng Cát sẽ phối hợp với Đội QLHC Công an huyện Hoằng Hóa thành lập các tổ hướng dẫn cũng như cài đặt mã định danh điện tử cho công dân. Đồng thời đến từng nhà, rà từng người để làm CCCD cho người dân, đạt mục tiêu hoàn thành trước 30-5-2023… Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng được chính quyền địa phương tạo điều kiện, người dân nhiệt tình hợp tác giúp đỡ nên chúng tôi cũng không thấy mệt mỏi”.

Để thực hiện thu thập thông tin của người dân một cách hiệu quả, đảm bảo 100% người dân đủ điều kiện được cấp thẻ CCCD, Công an các địa phương đã tổ chức lọc dữ liệu do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an xuất cấp, sau đó giao về cho Công an các xã thực hiện điều tra cơ bản, cập nhật dữ liệu thực tế làm căn cứ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các cơ quan, đoàn thể vào cuộc.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết: Huyện Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an làm nòng cốt, phối hợp với các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, người thân và Nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa và những tiện ích của việc làm CCCD và cài đặt mã định danh cá nhân, từ đó chấp hành và tự giác thực hiện, hướng tới mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được cấp CCCD.

Với quyết tâm chính trị và sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng công an các cấp, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận được hơn 4 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chíp (đạt tỷ lệ trên 98%).

Để hoàn thành được khối lượng công việc đồ sộ này, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã không quản ngày lễ tết, thứ 7, chủ nhật, bất chấp ngày nắng như đổ lửa hay đêm lạnh căm căm vẫn miệt mài đến từng thôn, bản, xóm làng, từng hộ gia đình để làm thủ tục cấp CCCD cho người dân. 100% Công an các các địa phương đã duy trì 2 tổ công tác: 1 tổ thường trực tại trụ sở Công an huyện, 1 tổ lưu động phối hợp với Công an xã, tổ chức vận động, đưa đón người dân đến tận nơi làm CCCD để thực hiện các thủ tục. Một số trường hợp không thể tự di chuyển, tổ lưu động sẽ đến tận nhà người dân để hỗ trợ. Công an tỉnh cũng thành lập tổ tư vấn thường trực 24/24 giờ sẵn sàng hỗ trợ Công an các địa phương.

Tổ cấp CCCD lưu động của Công an xã Hoằng Cát đến nhà dân làm thủ tục cấp CCCD.

Song song với nhiệm vụ thu nhận thông tin cấp CCCD gắn chíp, lực lượng Công an cũng đang nỗ lực tuyên truyền người dân cài đặt và kích hoạt mã định danh điện tử cho người dân, số hóa dữ liệu nhân khẩu của các hộ gia đình. Đây là khối lượng công việc rất lớn, khái niệm định danh điện tử là khái niệm mới và chưa có trong tiền lệ, nhiều tổ chức, cá nhân chưa hiểu hết tính năng, tác dụng và những tiện ích của Đề án 06 nói chung, tài khoản định danh điện tử nói riêng nên tỷ lệ tiếp cận chưa cao. Mặc dù toàn tỉnh đã đăng ký và được phê duyệt gần 1,2 triệu tài khoản định danh điện tử, nhưng đến nay mới chỉ có khoảng hơn 500 nghìn tài khoản đã được kích hoạt, đạt tỷ lệ 26,74% chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Với mục tiêu sớm hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt hơn 1,6 triệu tài khoản định danh điện tử, Công an tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu đến hết tháng 5-2023 sẽ kích hoạt được tối thiểu 800 nghìn tài khoản và đến trước ngày 15-6, kích hoạt được 100% trường hợp đủ điều kiện.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã có 16 xã, thị trấn hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Hà Phương