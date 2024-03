Tháng Thanh niên 2024: Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tháng 3 -Tháng Thanh niên (TTN) với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ Thanh Hóa lại tự hào, phấn khởi khi được phát huy sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, cống hiến sức mình cho cộng đồng xã hội.

Huyện đoàn Mường Lát xung kích ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay XDNTM.

Tháng 3/2003, Chương trình TTN đầu tiên được Trung ương Đoàn phát động với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên” đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và các tầng lớp Nhân dân. Từ thành công ban đầu, chương trình cũng trở thành tiền đề quan trọng để Trung ương Đoàn được Ban Bí thư, Chính phủ đồng ý chọn kể từ năm 2004, tháng 3 hằng nằm là TTN. Trải qua 20 năm, TTN đã mang lại nhiều giá trị cộng đồng; tạo được những dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng và toàn xã hội, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Tại Thanh Hóa, với chủ đề “Thanh niên Thanh Hóa xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tỉnh đoàn đã quan tâm định hướng triển khai các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, như: tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TTN; tổ chức hành trình đến các di tích, địa chỉ đỏ. Tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu với các cựu cán bộ Đoàn, gương ĐVTN tiêu biểu. Các hoạt động hiến máu nhân đạo; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; đóng góp ngày công xây dựng nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ Nhân dân phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tham gia các công trình tu sửa đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh mương nội đồng, góp phần XDNTM và đô thị văn minh. Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm lo hỗ trợ thanh, thiếu nhi; tổ chức chương trình hướng về biên giới, biển đảo. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên...

Đoàn thanh niên huyện Cẩm Thủy ra quân tình nguyện Ngày Chủ nhật xanh.

Đặc biệt, năm 2024 được Ban Bí thư chọn là Năm Thanh niên tình nguyện; chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Để thiết thực hưởng ứng, Tỉnh đoàn đã tổ chức các đợt tình nguyện cao điểm trong toàn Đoàn, như: ra quân TTN 2024; tháng Ba biên giới; phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh... Trong đó, gắn với ra quân TTN 2024, Tỉnh đoàn đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng tại huyện Triệu Sơn với nhiều nội dung, ý nghĩa thiết thực, như: trao tặng 34 bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; trao tặng 40 suất quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng trang thiết bị cho 5 câu lạc bộ thanh niên xung kích đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; trao tặng trang thiết bị cho Câu lạc bộ Thanh niên thu gom rác thải huyện Triệu Sơn; trao biển hỗ trợ số hóa Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc; trao biển hỗ trợ xây dựng 3 bể bơi phòng, chống đuối nước (trị giá 100 triệu đồng/bể bơi); khánh thành đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và ra mắt tuyến đường đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông; ra mắt câu lạc bộ thanh niên thu gom rác thải; gắn biển công trình đường cây thanh niên...

Ngoài ra, tại các địa phương, đơn vị khác trong tỉnh, không khí TTN đã bắt đầu sôi động. Tại huyện Thọ Xuân, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ dâng hương báo công tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh; tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua ĐVTN khối doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất, kinh doanh; tham quan hoạt động sản xuất đầu năm tại Công ty CP Mía đường Lam Sơn; hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tặng quà cho 10 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tại thị xã Bỉm Sơn, Thị đoàn đã phối hợp tổ chức chương trình tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho đông đảo ĐVTN Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn; Trường THPT Lê Hồng Phong; tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: Các hoạt động của TTN năm nay đã và đang tạo ra cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo trong những hoạt động vì cộng đồng. Thông qua các hoạt động tình nguyện, nhiều ĐVTN đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, xung kích trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, xây dựng đô thị văn minh, tạo nên dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận đánh giá cao.

Bài và ảnh: Lê Phượng