Tập huấn an toàn thực phẩm và kỹ năng giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, sáng 15-4, tại huyện Hoằng Hóa, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm (ATTP) trong tiêu dùng thực phẩm an toàn, năm 2023.

Các đồng chí Thường trực Hội LHPN tỉnh và Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, dự

Tham gia lớp tập huấn có 120 cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hoằng Hóa. Các đại biểu đã được xem kịch truyền thông ATTP; Thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức ATTP; đuổi hình bắt chữ.

Thông qua hình thức truyền thông mới sôi động, dễ hiểu, dễ nhớ, lớp tập huấn đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ những nội dung cơ bản về ATTP, các quy định của pháp luật về ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng ATTP,… Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn kỹ năng giám sát chi hội “Tự quản về vệ sinh ATTP”.

Truyền thông kiến thức với hình thức “Đuổi hình bắt chữ” giúp học viên dễ nhớ, dễ hiểu.

Sau lớp học, các học viên là những tuyên truyền viên tích cực vận động doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể xã hội và toàn thể người dân cùng chung tay, góp sức để hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, an toàn. Xây dựng các mô hình sản xuất sản phẩm an toàn, nhằm tăng năng suất lao động và khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

Lê Hà