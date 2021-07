Phụ nữ Công an Thanh Hoá “Hướng về thành phố mang tên Bác”

Hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai, phát động đến tất cả các cấp hội phụ nữ trong công an Thanh Hóa, kêu gọi hội viên phụ nữ quyên góp ủng hộ và vận động người thân, bạn bè quyên góp ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch, bệnh COVID-19.

Hội phụ nữ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị quyên góp, ủng hộ 1 tạ lạc nhân, 2 tạ miến khô, trị giá gần 13 triệu đồng.

Nhiều đơn vị đã vận động, quyên góp được số lượng hàng hóa lớn, như: Hội viên phụ nữ Phòng cảnh sát Hình sự đã quyên góp, ủng hộ 2 tạ gạo, 100 kg miến khô, 20 thùng mỳ tôm, 77 kg cá khô, 50 lít nước mắm, 21 kg moi khô và nhiều đường, sữa, xì dầu, với tổng giá trị các nhu yếu phẩm khoảng 20 triệu đồng; Hội phụ nữ Phòng Hậu cần đã quyên góp ủng hộ 5 tạ gạo và cá khô, nước mắm, lạc, trị giá 15 triệu đồng; Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông ủng hộ moi, cá khô, trị giá 11 triệu đồng...

Những món quà chứa đầy tình cảm yêu thương của phụ nữ Công an Thanh Hóa gửi tới đồng bào ở TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn trong đợt dịch COVID-19 này được đóng gói cẩn thận.

Phụ nữ Công an huyện Như Xuân bốc xếp hàng hóa gửi ủng hộ.

Phụ nữ Công an huyện Yên Định quyên góp các nhu yếu phẩm ủng hộ bà con Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Hội phụ nữ Công an huyện Hoằng Hóa vận chuyển hàng quyên góp đến nơi tập kết.

Tính đến chiều 21-7, tổng giá trị nhu yếu phẩm do hội viên phụ nữ công an Thanh Hóa quyên góp ủng hộ là gần 150 triệu đồng. Trước đó, hội viên phụ nữ công an Thanh Hóa đã cùng với các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an Thanh Hóa đã ủng hộ, đóng góp 1 ngày lương cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Linh