Phối hợp bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Ngày 27-11, Công an thành phố Thanh Hóa và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn hoạt động tín dụng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa và Ngân hàng Chính sách xã hội- chi nhánh tỉnh Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp

Mục đích của công tác phối hợp nhằm bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh, an toàn trong hoạt động của NHCSXH Thanh Hóa; tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp, chủ động có biện pháp, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Bên cạnh đó, hoạt động phối hợp sẽ hỗ trợ trong công tác xử lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ xấu; bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động cho vay.

Thực hiện Quy chế phối hợp, hai đơn vị sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tội phạm kinh tế, những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế… để phối hợp phòng, chống tội phạm.

Thanh Hà