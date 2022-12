PC Thanh Hóa hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần VIII năm 2022

Anh Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên PC Thanh Hóa. Năm 2022, EVNNPC đã ban hành đến các đơn vị thành viên Kế hoạch tổng thể triển khai văn hóa doanh nghiệp của EVN. Trong đó, yêu cầu đặt ra cần phải nêu bật 5 giá trị cốt lõi của Văn hóa EVN gồm có: Niềm tin, Chất lượng, Tiên phong, Sáng tạo và Trách nhiệm. Đây cũng là ý tưởng chủ đạo của Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII. PC Thanh Hóa chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương truyền tải thông điệp này trước, trong và sau sự kiện, ngoài ra thực hiện chia sẻ tất cả các bài viết liên quan trên website nội bộ, fanpage facebook chính thức của Công ty. Đồng thời kêu gọi cán bộ, công nhân viên cùng sử dụng chung nhận diện, thông điệp trên nền tảng mạng xã hội như: facebook, zalo, tiktok… Từ đó cùng nhau góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu EVN, EVNNPC hiện đại, chuyên nghiệp, một lòng vì khách hàng và đáp ứng nhu cầu điện năng để phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn ngành điện đang có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra như hiện nay. Bên cạnh mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, một trong những nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo đến tổ chức Đoàn Thanh niên đó là tuổi trẻ cần phải nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, xung kích đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, từ thiện, nhân đạo, góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ SXKD nói chung và hoạt động an sinh xã hội nói riêng. Chính vì lẽ đó, với truyền thống tương thân tương ái, hằng năm lực lượng đoàn viên thanh niên Công ty luôn hưởng ứng tích cực các cuộc vận động hiến máu trên địa bàn tỉnh cũng như của ngành. Tiêu biểu như các chương trình: Lễ Hội Xuân hồng, Ngày Chủ Nhật đỏ của tỉnh và Tuần lễ hồng do EVN tổ chức... Anh Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên PC Thanh Hóa Anh Phạm Đắc Nam, công nhân Điện lực Thành phố Thanh Hóa. Với tôi, hạnh phúc nhất là giọt máu của mình được chảy, nuôi dưỡng và cứu sống người khác. Hằng năm theo chương trình của địa phương và ngành điện tôi đều đặn tham gia hiến máu 2 lần, tôi cũng như bao người lao động khác trong PC Thanh Hóa rất đỗi vui mừng và tự hào vì mỗi giọt máu mình cho đi để giữ một con người ở lại. Anh Phạm Đắc Nam- Công nhân Điện lực TP Thanh Hóa