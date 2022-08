Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân, lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam

Ngày 25-8, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và an ninh trật tự; an ninh công nhân và an ninh doanh nghiệp” cho 1.200 công nhân, lao động (CNLĐ) xưởng Đế IP; RB Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam.

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa Ngô Thế Anh thông tin về việc tuân thủ các chế độ chính sách pháp luật của CNLĐ tại Công ty TNHH giầy Rollsport Việt Nam.

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích diễn biến ngày càng phức tạp, các đối tượng rất manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Thanh Hóa, đặc biệt tại các doanh nghiệp có đông CNLĐ tại khu công nghiệp (KCN) Hoàng Long, KCN Lễ Môn có chiều hướng gia tăng. Trong thời gian ngắn từ ngày 2 đến ngày 16/8/2022, tại KCN Hoàng Long và KCN Lễ Môn liên tiếp xảy ra 4 vụ đánh nhau gây thương tích, trong đó 3 vụ ở Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam, 1 vụ tại Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn bộc phát trong công việc hoặc do ghen tuông tình ái, các đối tượng cư xử thiếu kiềm chế, hành vi côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí gây nguy hiểm đến tính mạng cho nạn nhân.

Đại diện Công an tỉnh thông tin về tình hình tội phạm, hậu quả, tác hại, các hành vi cố ý gây thương tích, tội phạm giết người.

Tại buổi tuyên truyền, 1.200 CNLĐ Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam được nghe đại diện Công an tỉnh truyền đạt những thông tin về tình hình tội phạm, hậu quả, tác hại, khung hình phạt các hành vi cố ý gây thương tích, tội phạm giết người; biện pháp phòng ngừa, cách xử lý khi xảy ra vụ việc tại doanh nghiệp. Đại diện Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc tuân thủ các chế độ chính sách pháp luật của CNLĐ trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp nâng cao việc tuân thủ các chế độ chính sách pháp luật của CNLĐ tại doanh nghiệp.

Đông đảo công nhân, lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tham dự hội nghị tuyên truyền.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, động viên CNLĐ tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thanh Huê