Nan giải bài toán “trồng” lại cây cột điện

Mặc dù sau chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã rốt ráo vào cuộc, lên phương án, kế hoạch triển khai thực hiện di dời các cây cột điện không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là nguồn kinh phí, đến nay việc triển khai đang chậm so với tiến độ. Vì vậy, các địa phương đề nghị tỉnh có thêm chính sách hỗ trợ để giải quyết bớt những khó khăn từ cơ sở do thiếu kinh phí thực hiện.