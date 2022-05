Mậu Đông - vùng quê đáng sống

Về thăm thôn Mậu Đông, xã Quảng Lưu (Quảng Xương), chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ rệt với các tuyến đường thôn, ngõ xóm được bê tông rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường ngập tràn sắc hoa, minh chứng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thanh bình của người dân nơi đây.

Một góc thôn NTM kiểu mẫu Mậu Đông, xã Quảng Lưu (Quảng Xương).

Mậu Đông là thôn đầu tiên được xã Quảng Lưu và cũng là thôn đầu tiên của huyện Quảng Xương lựa chọn điểm để triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2020. Ông Lê Đình Hòa, Bí thư chi bộ thôn Mậu Đông, phấn khởi chia sẻ: Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của cán bộ và Nhân dân trong thôn. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, cấp ủy, chi bộ đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể, phấn đấu hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Căn cứ tình hình thực tiễn và bám sát các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó quan điểm lãnh đạo xuyên suốt là huy động sự đồng tình, tham gia hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời bàn bạc thống nhất tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc về hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương cùng chung tay, góp sức.

Để hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn Mậu Đông chỉ đạo rà soát và đánh giá tổng thể các yêu cầu của tiêu chí so với thực tế ở địa phương, xây dựng kế hoạch cụ thể hoàn thiện các tiêu chí. Trong quá trình thực hiện, thôn Mậu Đông luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và vai trò, trách nhiệm của từng người dân, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Nhờ vậy, trong quá trình xây dựng chỉnh trang khu dân cư làm đẹp cảnh quan thôn, xóm, góp phần hoàn thành tiêu chí về cơ sở hạ tầng, đã có 73 hộ dân tự nguyện hiến trên 2.000m2 đất, phá dỡ tường rào cũ và hàng trăm ngày công lao động để mở rộng đường, xây dựng mương thoát nước, tuyến đường điện chiếu sáng, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường giao thông thôn, xóm... Hội viên phụ nữ và Nhân dân thôn Mậu Đông đã tích cực xây dựng mô hình "nhà sạch, vườn đẹp” do chi hội phụ nữ triển khai, tập trung cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, mở mang các ngành nghề, dịch vụ, tạo ra việc làm. Trong đó, chú trọng vào tiềm năng, thế mạnh của thôn là phát triển chăn nuôi và trồng trọt... đặc biệt là mô hình kinh tế vườn hộ đưa vào trồng cây có giá trị kinh tế cao, xây dựng 5 ha vùng sản xuất rau an toàn cho năng suất cao và bảo đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn Mậu Đông đã huy động được tổng nguồn kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng. Bằng nguồn kinh phí trên, thôn đã đầu tư xây dựng và nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng, như làm cổng chào, sửa sang nâng cấp nhà văn hóa, làm đường bê tông, hệ thống rãnh thoát nước, xây dựng tường rào, làm lề trồng hoa, lắp hệ thống đường điện chiếu sáng và chỉnh trang nhà ở dân cư... Đến nay, các tuyến đường giao thông thôn, xóm đã được kiên cố hóa 100%, đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng đạt chuẩn. Đặc biệt, năm 2021, thôn Mậu Đông được UBND xã đầu tư kinh phí 2,5 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa - khu thể thao thôn khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 69 triệu đồng, không còn hộ nghèo; trên 95% người dân tham gia BHYT; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, hơn 80% số hộ sử dụng nước sạch, gần 100% số hộ có đủ công trình vệ sinh, gần 100% số hộ có nhà xây kiên cố. Công tác vệ sinh môi trường đã thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải. Ngoài ra, thôn cũng quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; toàn thôn có gần 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có trên 75% đạt công dân kiểu mẫu; 100% các cháu đến độ tuổi đi học được đến trường. Trên địa bàn thôn đã thành lập 22 tổ an ninh tự quản tại các cụm dân cư hoạt động có hiệu quả, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác được kiềm chế. Thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Mậu Đông đã hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, trở thành thôn đầu tiên của xã Quảng Lưu và của huyện Quảng Xương được công nhận NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Để có được thành công trên là nhờ vào sự năng động, tư duy đột phá của cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội, đoàn thể thôn với những cách làm sáng tạo. Cùng với đó là tính tiền phong gương mẫu của đảng viên đã tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Người dân trong thôn ai ai cũng phấn khởi, tự hào bởi sau 10 năm xây dựng NTM, đến nay thôn Mậu Đông đã trở thành vùng quê đáng sống.

Bài và ảnh: C.Q