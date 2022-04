“Mắt thần” canh giữ thành phố du lịch biển

Cùng với mục tiêu xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch biển văn minh, hiện đại, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách, thì nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh - trật tự, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, cứu nạn cứu hộ… bảo đảm an toàn cho du khách cũng đã và đang được các cấp, ngành, lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Từ năm 2021 thành phố Sầm Sơn đã xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đây được xem như những con “mắt thần” canh giữ thành phố biển.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố Sầm Sơn.

Hiệu quả từ “mắt thần”

Đầu năm 2022, thành phố Sầm Sơn bắt đầu sôi động trở lại và chuẩn bị cho một mùa du lịch mới sau 2 năm “ngủ đông” do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đưa chúng tôi đi thăm Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố, ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phấn khởi cho biết: Sau 2 năm được tỉnh đầu tư xây dựng, ngày 24-4-2021, Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Sầm Sơn chính thức đi vào hoạt động với 10 dịch vụ giám sát bảo đảm các chức năng điều hành, giám sát tổng hợp trên các lĩnh vực: An ninh - trật tự; an toàn giao thông; phòng, chống thiên tai; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy; quảng bá, giới thiệu hình ảnh thành phố đến du khách…

Hiện Trung tâm đang quản lý và giám sát từ tổng thể đến chi tiết từng tình huống diễn ra trong thực tế ở tất cả các lĩnh vực, đời sống xã hội thông qua dữ liệu thu thập từ gần 150 camera giám sát có độ phân giải cao, được lắp đặt trên khắp địa bàn thành phố, độ bao phủ rộng và kết nối về Trung tâm được sắp xếp, hiển thị trên nền bản đồ số.

Với hệ thống máy móc hiện đại, Trung tâm điều hành đô thị thông minh đang là công cụ đắc lực giúp thành phố Sầm Sơn quản lý, điều hành, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách khi về với thành phố biển tham quan, nghỉ dưỡng.

Có mặt tại Trung tâm, khi phát hiện hình ảnh trên màn hình về một trường hợp xe ô tô đậu đỗ sai quy định, gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, Thượng tá Trần Trọng Bình, Phó Trưởng Công an thành phố lập tức chỉ đạo tổ công tác giao thông, trật tự nhanh chóng tiếp cận để xác minh làm rõ. Chỉ 5 phút sau, tổ công tác đã có mặt lập biên bản vi phạm và hướng dẫn chủ phương tiện nhanh chóng đưa phương tiện đến nơi đậu đỗ theo đúng quuy định.

Thượng tá Trần Trọng Bình, Phó Trưởng Công an thành phố Sầm Sơn cho biết: Qua hệ thống camera giám sát đã giúp cho Công an thành phố phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm, nhất là các hành vi liên quan đến gây rối trật tự công cộng, vi phạm về trật tự an toàn giao thông và đặc biệt là thông qua hệ thống camera giám sát này đã giúp cho lực lượng Công an phát hiện sớm sự việc, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm, ngăn chặn, phòng ngừa tốt các vụ việc phức tạp có thể phát sinh, góp phần bảo đảm ANTT và bảo vệ môi trường văn hóa du lịch văn minh, hiện đại.

Bên cạnh việc quản lý và giám sát bằng hình ảnh qua hệ thống camera, Trung tâm còn có thể theo dõi một cách trực quan các chỉ tiêu đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội. Với các báo cáo số được các phòng, ban chuyên môn cập nhật thường xuyên, hệ thống của Trung tâm tập hợp và thống kê số liệu kinh tế - xã hội của thành phố, hỗ trợ cho lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các chính sách phát triển kinh tế - xã hội kịp thời, chính xác. Đây sẽ là đầu mối kết nối giữa công dân, doanh nghiệp và chính quyền hướng đến xây dựng một chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Để “Sầm Sơn bay cao, vươn xa”

Tối 23-4, Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và và khai trương Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022 đã chính thức diễn ra thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham dự. Chỉ tính riêng đợt này thành phố đã đón được 275.000 lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 130 tỉ đồng. Dự kiến đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022, Sầm Sơn sẽ đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 580 tỉ đồng… Đó là những con số ấn tượng mở màn cho một năm bội thu, góp phần đưa “Sầm Sơn bay cao, vươn xa” như chủ đề của đêm khai mạc, nhưng cũng sẽ là thách thức không nhỏ đối với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân và du khách.

Trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa với cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Sầm Sơn trong công tác bảo đảm ANTT đã nhấn mạnh: Thành phố Sầm Sơn là một trong những địa phương có đặc thù riêng biệt. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng, là 1 trong 4 động lực phát triển kinh tế của tỉnh và đang trở thành tâm điểm thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch, với sự xuất hiện của nhiều tập đoàn lớn, có tiềm lực… vì vậy công tác đảm bảo ANTT là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia.

Xác định rõ trọng trách này, lực lượng Công an Thanh Hóa nói chung mà nòng cốt là Công an thành phố Sầm Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT. Trong đó, các lực lượng đã thường xuyên phối hợp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, nhất là các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện tốt các quy tắc, quy định trong kinh doanh, buôn bán, thay đổi văn hóa giao tiếp, ứng xử, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp, cùng xây dựng Sầm Sơn trở thành đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với Nhân dân và du khách.

Ông Bùi Quốc Đạt cho biết thêm: Chúng tôi đã có kế hoạch kết nối với hệ thống camera an ninh, camera giám sát của các cơ sở kinh doanh, các hộ gia đình để bao phủ rộng khắp trên phạm vi toàn thành phố. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thông qua hình ảnh ghi nhận được từ hệ thống camera giám sát, qua tiếp nhận phản ánh của người dân và du khách, qua đường dây nóng…

Chúng tôi đã thành lập tổ công tác gồm thành viên của UBND thành phố, Công an thành phố và nhà mạng Viettel để tổ chức trực 24/24h tại trung tâm điều hành đô thị thông minh nhằm theo dõi, tiếp nhận phản ánh của người dân và du khách để có hướng giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan trên địa bàn.

Bà Thu Hồng, một du khách đến Hà Nội cho biết: Tôi đã nhiều lần về Sầm Sơn dịp hè. Năm nay Sầm Sơn có nhiều thay đổi tích cực, chắc chắn mục tiêu “du lịch 4 mùa” sẽ không còn xa nữa. Bên cạnh đó, chất lượng du lịch được cải thiện nhiều, không gian thoáng đãng, bãi biển rộng, mọi thứ đều được niêm yết công khai, không còn cảnh chèo kéo, ép giá, ép khách như nhiều năm trước…

Với những chủ trương và sự đầu tư kịp thời của tỉnh và những giải pháp có tính định hướng bền vững, sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng, cùng những thay đổi to lớn về chất lượng dịch vụ du lịch, diện mạo thành phố Sầm Sơn đang phát triển đúng hướng và sẽ sớm đạt tới mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành một đô thị du lịch biển văn minh, hiện đại, hướng tới thực hiện mục tiêu du lịch bốn mùa trong tương lai không xa.

Đình Hợp