Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh Thanh Hóa để phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, bắt đầu từ 14h ngày 4-2lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với thanh tra giao thông và ngành Y tế kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Trạm kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID -19 trên đường Hồ Chí Minh dịp trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai 4 chốt kiểm soát giao thông trên Quốc lộ IA và đường Hồ Chí Minh nơi cửa ngõ ra, vào tỉnh Thanh Hóa gồm chốt Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn), chốt Khe Nước lạnh (huyện Tĩnh Gia), chốt Thạch Quảng (huyện Thạch Thành) và chốt Bãi Trành (huyện Như Xuân).

Tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Thạch Quảng, sau khi được quán triệt nhiệm vụ, các chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Thạch Thành và lực lượng Y tế cũng như Thanh tra giao thông đã có mặt tại chốt để làm nhiệm vụ. Do đây là điểm chốt nằm trên tuyến giao thông tiếp giáp với vùng có dịch thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình nên hầu hết các phương tiện giao thông, nhất là các phương tiện có BKS các tỉnh: Hà Nội, Hoà Bình, Hải Dương, Quảng Ninh... đều chấp hành nghiêm theo sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thì hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, không đi quá nhiều người trên một xe và chấp hành nghiêm việc đo thân nhiệt, khai báo y tế tại các chốt kiểm soát.

Không chỉ các chốt kiểm soát giao thông tại các vị trí cửa ngõ ra, vào tỉnh Thanh Hóa, tại nhiều địa phương trong tỉnh, lực lượng CSGT đã phối hợp với các lực lượng chức năng thành lập các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế đi ra ngoài khi không có việc cần thiết.

Tại TP Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã lập các chốt tại cửa ngõ ra vào để tiến hành kiểm tra, dừng hoạt động xe taxi, xe ôm. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về cách ly xã hội, nhắc nhở mọi người dân đi ra đường đeo khẩu trang đúng qui định, hỗ trợ các lực lượng chức năng giải quyết tốt các tình huống phức tạp về ANTT... Riêng Công an thành phố Thanh Hóa cũng ra quân phối hợp với các phường, xã tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm những người không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

Thái Thanh