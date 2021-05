(Baothanhhoa.vn) - Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa trao thưởng 20 triệu đồng của Công an tỉnh cho lực lượng phòng, chống tội phạm Công an huyện Quan Hóa do có thành tích đặc biệt suawts sắc trong Quý 1-2021.

{title} Khen thưởng Công an huyện Quan Hóa trong phòng, chống tội phạm ma túy Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa trao thưởng 20 triệu đồng của Công an tỉnh cho lực lượng phòng, chống tội phạm Công an huyện Quan Hóa do có thành tích đặc biệt suawts sắc trong Quý 1-2021. Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Quan Hóa. Đồng chí Trương Nho Tự, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho lực lượng Công an huyện Quan Hóa. Tại buổi lễ, đồng chí Trương Nho Tự, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng trao thưởng 20 triệu đồng cho Công an huyện Quan Hóa. Trước đó, ngày 23-3-2021, tại bản Pạo, xã Trung Sơn, Công an huyện bắt quả tang đối tượng Lò Khằm Thánh, sinh năm 1982 và Lương Văn Ước, sinh năm 1995 đều ở xã Trung Sơn về hành vị mua bán chất ma túy. Tại chỗ lực lượng Công an huyện đã thu giữ 1.908 viên ma túy tổng hợp. Sơn Hà

