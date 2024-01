Khắc phục khó khăn để cấp nước sạch góp phần xây dựng nông thôn mới

Là một trong 5 nhà máy cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Hậu Lộc hiện nay, Nhà máy nước sạch Hậu Lộc là đơn vị sản xuất, kinh doanh (SXKD), cấp nước sạch phục vụ người dân tại thị trấn Hậu Lộc và các xã Xuân Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Thuần Lộc, Tuy Lộc, Cầu Lộc, Phong lộc, Đồng Lộc, Thành Lộc.

Hệ thống xử lý nước theo công nghệ lắng lọc Lamella tại Nhà máy nước Hậu Lộc.

Đến nay, Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 7 TH đã đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước sạch Hậu Lộc với công suất thiết kế 5.000m3/ngày đêm. Nhà máy bao gồm các hạng mục chính như: Cải tạo hệ thống cấp nước đầu mối của nhà máy nước cũ, trạm bơm nước thô Cầu Lộc bơm nước nguyên liệu từ sông Lèn, trạm bơm cấp 1 tại thị trấn Hậu Lộc, hồ trữ lắng (dung tích 60.000m3), hệ thống đường ống nước nguyên liệu, hệ thống điện và các trạm biến áp... Nhà máy mở rộng cấp nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM trên địa bàn.

Thực hiện các thông tư của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động SXKD nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác quản lý hoạt động SXKD nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, Nhà máy nước sạch Hậu Lộc theo định kỳ đã gửi mẫu xét nghiệm chất lượng nước, kiểm tra mức độ an toàn lao động, vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh nguồn nước đầu vào để kịp thời ngăn ngừa và loại trừ những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước... Kết quả, các chỉ tiêu phân tích đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước.

Để cải thiện chất lượng đồng thời tăng công suất nhà máy, hiện nay nhà đầu tư đã hoàn thành thi công xây dựng mới 2 hệ thống xử lý nước theo công nghệ lắng lọc Lamella tại thị trấn Hậu Lộc có công suất 5.000m3/ngày, đêm, làm xét nghiệm 99 chỉ tiêu nước sạch, được Sở Y tế Thanh Hóa tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông báo số 926/TB-SYT ngày 20/3/2023 của Sở Y tế Thanh Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Hậu Lộc, năm 2023 Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 7 TH đã phối hợp với một số xã của huyện Hậu Lộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành cấp nước bảo đảm chất lượng, tiến độ, phục vụ XDNTM. Nhà máy nước sạch Hậu Lộc đã huy động các nguồn lực tài chính, vật tư thiết bị, nhân lực gấp rút hoàn tất mạng lưới đường ống chính, ống nhánh cấp nước sạch cho các xã: Cầu Lộc, Phong Lộc, Đồng Lộc. Đây cũng là một trong những tiêu chí cuối cùng góp phần để 3 xã hoàn thành XDNTM. Nhà máy đã phối hợp với các xã liên quan tuyên truyền, vận động người dân trong việc sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; hiện tại có 50% hộ dân tại 5 xã của huyện Hậu Lộc được nhà máy cấp nước sạch từ tháng 4/2023. Hai xã Thành Lộc, Tuy Lộc đã phối hợp với nhà máy để hoàn thành chỉ tiêu nước sạch trong năm 2023.

Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại số 7 TH Tống Duy Mậu cho biết: Thực hiện các biện pháp bảo đảm nhu cầu sử dụng nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM và sinh hoạt của Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng nên các tháng vừa qua Nhà máy nước sạch Hậu Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp huy động các nguồn lực tài chính, máy móc, thiết bị chuyên dùng, kỹ sư, công nhân trên công trường khắc phục khó khăn hoàn thành thi công mở rộng mạng lưới; đấu nối đường ống cấp nước sạch đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, từ khi đưa nhà máy vào vận hành SXKD đến nay tỷ lệ dùng nước sạch do nhà máy cung cấp cho các hộ dân trong vùng vẫn đạt tỷ lệ thấp.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến việc người dân trên địa bàn huyện ít sử dụng nước sạch trước hết là do nhận thức của người dân về vai trò của nước sạch đối với đời sống, sức khỏe còn hạn chế. Do cuộc sống của người dân vùng nông thôn còn khó khăn, nhiều hộ có người đi làm ăn xa nên người ở nhà tiêu thụ ít; phần lớn các hộ dân vẫn duy trì thói quen sử dụng nước giếng khoan và nước mưa trong sinh hoạt hàng ngày...

Mặc dù đầu tư nguồn vốn lớn để cải tạo, nâng cấp nhà máy nước sạch và đường ống dẫn nước sạch đến các xã, nhưng lượng nước bán đến các hộ dân ít, gây nhiều khó khăn cho SXKD của nhà máy. Cụ thể, đến tháng 12/2023 tiêu thụ của nhà máy mới chỉ đạt 2.350m3/ngày đêm, trong khi năng lực hiện có là 5.000m3/ngày đêm; lượng khách mới đạt hơn 7.000 khách/năm. Trong đó, có khoảng hơn 30% số hộ đã đấu nối lắp đặt nước sạch nhưng không sử dụng; khoảng 25% số hộ đấu nối lắp đặt dùng dưới 4m3/tháng... Do đó, doanh thu mỗi tháng của Nhà máy nước sạch Hậu Lộc chỉ đạt khoảng 500 triệu đồng.

Hiện chính quyền địa phương các xã còn lại trong và ngoài vùng dự án đã làm việc với nhà máy để mở rộng mạng lưới cấp nước sạch cho Nhân dân sử dụng trong năm 2024. Vì vậy, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn huyện Hậu Lộc cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước sạch hợp vệ sinh.

Bài và ảnh: Thu Hòa