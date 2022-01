Huyện Đông Sơn phát động thi đua năm 2022

Ngày 21-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Để phấn đấu giữ vững huyện Đông Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân với những nội dung chủ yếu như sau:

Tập trung xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện tốt đợt thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, các phong trào thi đua lao động, sản xuất; tăng cường chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ; đảm bảo tốc độ tăng giá trị sản xuất 18%, tạo sự bứt phá nhanh và bền vững. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, chương trình phát triển đô thị, phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 17 thôn NTM kiểu mẫu.

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh: Huy động tối đa nguồn nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực từ ngoài. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng để sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Đẩy mạnh kêu gọi thu hút các nhà đầu tư có uy tín, năng lực và thương hiệu để đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới hiện đại có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, môi trường, chất lượng sống tốt. Tạo tiền đề cho nền kinh tế huyện nhà phát triển nhanh và bền vững hơn trong những năm tới.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo nguồn thu, chống thất thu, nợ đọng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu vào ngân sách, kế hoạch thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân đảm bảo tiến độ và hoàn thành kế hoạch đề ra; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước mà HĐND huyện đã quyết nghị. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng; tổ chức điều hành chi ngân sách chủ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo dự toán được phê duyệt và đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phấn đấu có thêm 1 xã; 8 cơ quan, đơn vị; 24 thôn, tổ dân phố; 2 doanh nghiệp đạt danh hiệu kiểu mẫu. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học để nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 97,36%, trong đó trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt tỉ lệ 50% (19/38 trường); Tăng cường công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phảm, nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn về Quốc gia về y tế, phấn đấu tỷ lệ tham gia BHYT trên tổng số dân đạt 96% trở lên; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống còn 9%; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đẩy mạnh và duy trì phong trào toàn dân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường; sử dụng có hiệu quả tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tích cực trồng cây xanh trong nhân dân, bảo vệ nguồn nước. Phấn đấu tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đạt từ 98% trở lên.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, hoàn thành kế hoạch tuyển quân và công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm gia tăng; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, xử lý tình trạng lưu hành xe quá tải, khai thác đất, tài nguyên, khoáng sản trái phép. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả mô hình camera giám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cấp thẻ căn cước công dân. Phấn đấu đạt trên 93,6% khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phấn đấu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp. Tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở cấp cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, các kỳ họp và các nghị quyết của HĐND các cấp; xây dựng HĐND thật sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền theo phương châm “gần dân, sát cơ sở, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm đối với dân”, “huyện nắm chắc tình hình đến thôn; xã nắm chắc tình hình đến hộ dân”; dự báo sát đúng tình hình, kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở; phát huy đầy đủ, đúng quy định quyền dân chủ của nhân dân; tích cực vận động, tập hợp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Thanh Huê