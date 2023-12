Hồi sinh những trái tim thơ

Từ những trái tim nhân hậu trên mọi miền đất nước đã chắp cánh ước mơ cho những trẻ em không may mắn khi bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Để rồi, từ “trái tim khuyết”, các em đã tự tin nở nụ cười tươi sáng trên môi...

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa và chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho gia đình em Lê Bảo An ở xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa).

Khi bác sĩ kết luận con trai Đặng Minh Phước, sinh năm 2023 ở xã Tây Hồ (Thọ Xuân) bị mắc bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật gấp, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà như nghẹt thở.

“Bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị tâm lý. Cuộc sống của con trai tôi chỉ tính bằng ngày, bằng giờ. Đêm nào, vợ chồng tôi cũng giật mình tỉnh giấc, nghe xem con còn thở nữa hay không... Nhà nghèo mà số tiền chạy chữa lại quá lớn, nhiều lúc vợ chồng tôi nhìn con chỉ biết khóc mà không làm gì được”, chị Hà rưng rưng nhớ lại.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, vợ chồng chị đã có được “phao cứu sinh” khi biết con trai sẽ được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí thông qua chương trình “Trái tim cho em” của Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Thanh Hóa. Từ sự kết nối của chương trình cùng với những tấm lòng nhân ái, Minh Phước đã trải qua đợt phẫu thuật thành công với chi phí 21 triệu đồng.

Do mang bệnh tim bẩm sinh nên cơ thể em Lê Bảo An, sinh năm 2015 ở xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) ngày một yếu dần, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hằng ngày. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố thường xuyên đau ốm, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của mẹ, nên để đưa An đến điều trị tại bệnh viện là điều quá xa vời... Biết được hoàn cảnh của gia đình An, cán bộ Quỹ BTTE tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình đưa An đi khám sàng lọc. Tháng 8/2023, được sự tài trợ của Tổ chức Sunny Korea và Quỹ BTTE Việt Nam, An đã được phẫu thuật thay tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội (trừ nguồn BHYT đã thanh toán cháu được hỗ trợ 100% chi phí phẫu thuật).

Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh đã được “hồi sinh” nhờ sự chia sẻ, lan tỏa yêu thương, tinh thần trách nhiệm của tổ chức Sunny Korea nói riêng và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nói chung.

Hiện nay, trên địa bàn Thanh Hóa còn rất nhiều trẻ em khi sinh ra trái tim đã không “lành lặn”, trong đó có nhiều gia đình vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ biết ôm con khóc, chờ đợi một phép màu... Và phép màu đã thực sự đến với những “trái tim khuyết” thông qua Chương trình “Trái tim cho em”. Đây là chương trình phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp thực hiện. Ngoài ra còn có các chương trình như: Chương trình “Nhịp tim Việt Nam” thuộc Tổ chức VinaCapital Foundation - là một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tại Mỹ và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, viết tắt là VCF; Chương trình “Vì trái tim trẻ thơ” do Tổ chức Sunny Korea và Quỹ BTTE Việt Nam tài trợ... Thông qua các chương trình đã có hàng nghìn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh được khám sàng lọc và hàng trăm trẻ em được phẫu thuật miễn phí.

Trong những năm qua, để có nhiều hơn nữa những đứa trẻ kém may mắn được cứu chữa kịp thời, hằng năm cùng với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, Quỹ BTTE còn huy động các tổ chức, nhà hảo tâm trợ giúp cho hàng vạn lượt trẻ em thông qua các chương trình như: Khám, phẫu thuật tim; phẫu thuật nụ cười; phẫu thuật mắt; khuyết tật vận động; chương trình “Quỹ sữa vươn cao”; tặng xe đạp đến trường; học bổng và đồ dùng học tập; sửa chữa lớp học; xây dựng các công trình nhà tình thương; công trình nước sạch; điểm vui chơi, trợ giúp nuôi dưỡng cho trẻ em mồ côi; chữa bệnh hàng tháng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị tai nạn thương tích, bệnh hiểm nghèo...

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay Quỹ BTTE phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tim cho hàng chục ngàn trẻ em lứa tuổi từ sơ sinh đến 16 tuổi trên địa bàn tỉnh. Qua khám đã phát hiện hàng trăm trẻ em có nghi vấn mắc bệnh tim bẩm sinh và các bệnh lý tim mạch cần khám chuyên khoa sâu hơn để có hướng điều trị kịp thời. Đồng thời, quỹ giới thiệu đi khám điều trị các bệnh về tim mạch và hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trên 100 trẻ em tại Bệnh viện Tim Hà Nội...

Có thể nói, chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ do Quỹ BTTE tỉnh vận động là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua chương trình giúp các em có cơ hội được phát triển khỏe mạnh và hòa nhập cộng đồng.

Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng 15.069 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm tỷ lệ 1,57%) và 129.195 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (chiếm tỷ lệ 13,4%) cần được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ. Vì vậy, hơn lúc nào hết các em rất cần sự chung tay, giúp đỡ về mọi mặt của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm và toàn xã hội để những em nhỏ có trái tim khuyết tật nói riêng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung có cuộc sống vui vẻ, mạnh khỏe như bao trẻ em khác.

Bài và ảnh: Trần Hằng