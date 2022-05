Hành động thiết thực và cấp bách

Năm học 2021-2022 đã bế giảng trên địa bàn toàn tỉnh, và chỉ vài ngày nữa chúng ta chính thức bước vào tháng 6 - Tháng hành động vì trẻ em.

Nghỉ hè, nhiều đứa trẻ vui vì được tự do sinh hoạt, tham gia các hoạt động ngoài xã hội. Thế nhưng, sau nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm đến nay, thì một kỳ nghỉ hè được dự báo sẽ là dịp gia tăng tai nạn đuối nước nếu như gia đình và cơ quan chức năng không có sự quản lý phù hợp, hiệu quả.

Với nhiều gia đình ở khu vực nông thôn, do thói quen trong sinh hoạt nên trẻ em thường được tự do đi lại, tự do tham gia vào các hoạt động bên ngoài mà gia đình không thể kiểm soát hết được. Chúng có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến sông nước hoặc các hoạt động khác không an toàn. Còn ở thành phố, cơ bản trẻ em lại không biết bơi. Có thể các em được gia đình quản lý chặt hơn, nhưng không có gì đảm bảo người lớn có thể thường trực giám sát các em suốt trong ngày.

Vì thế nhiều đứa trẻ sẽ bị rủ rê hoặc ham chơi mà đến môi trường sông nước hoặc vô tình đối diện với các nguy cơ thương tích khác.

Tháng hành động vì trẻ em năm nào cũng được các cấp chính quyền, tổ chức đoàn, đội xây dựng kế hoạch tổ chức rất cụ thể, đề ra nhiều việc làm. Nhưng có lẽ việc cần phải hành động ngay trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay đó là phải tuyên truyền, vận động nâng cao thêm một bước nhận thức về trẻ cho phụ huynh, để người lớn có ý thức, trách nhiệm quản lý tốt hơn con mình. Nhiều người lớn phải từ bỏ suy nghĩ đứa trẻ sẽ tự thích ứng với môi trường để lớn lên và trưởng thành như trước kia. Hiện nay xã hội đã thay đổi rất nhiều, có nhiều cạm bẫy hơn trong khi các kỹ năng cuộc sống của trẻ lại đang ngày ít đi, nhất là với nhiều trẻ em ở đô thị.

Về lâu dài, cần phải trang bị kỹ năng sinh tồn chủ động cho trẻ. Đó là trẻ em phải biết bơi từ sớm. Không thể vì lý do nào đó để bao biện cho việc để trẻ không biết bơi. Mùa hè nào các bể bơi dịch vụ ở đô thị cũng đón khách. Ngoài ra còn có nhiều bể bơi di động được đặt ở các trường học để phục vụ nhu cầu học sinh trong trường. Mỗi người hãy bớt thời gian để đưa con trẻ đến bể bơi và bơi cùng con. Công việc có thể sẽ gây ra khó khăn cho nhiều người, nhưng là cái giá rất rẻ so với việc trẻ phải trả giá bằng tính mạng trong các vụ đuối nước.

Bên cạnh đó còn có nhiều bể bơi ở khu dân cư, các lớp dạy bơi cộng đồng miễn phí. Trẻ em nếu không có điều kiện thì có thể tiếp cận các bể này để học bơi.

Tháng hành động vì trẻ em đặt ra nhiều đầu việc đòi hỏi sự hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã hội vì một tương lai tươi đẹp của thế hệ trẻ. Trong đó, dạy trẻ biết bơi và nắm bắt được kỹ năng sinh tồn chủ động thiết nghĩ là lựa chọn cấp bách và thực chất nhất lúc này sau những gì mà chúng ta đã mất.

Tuệ Minh