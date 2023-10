Góp sức trẻ xây dựng văn minh đô thị

Tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị là một trong những phong trào lớn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tỉnh đoàn trao tặng các thùng đựng rác cho Đoàn xã Vân Sơn (Triệu Sơn) nhằm chung tay bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, công tác quy hoạch, phát triển đô thị của TP Thanh Hóa luôn tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy vậy, công tác phát triển đô thị vẫn còn một bộ phận người dân chưa nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường, chưa chấp hành tốt quy định bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, lao động, sản xuất, gây mất cảnh quan, mỹ quan đô thị...

Để chung tay cùng TP Thanh Hóa xây dựng văn minh đô thị, Thành đoàn TP Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức, trong đó đã vận dụng tốt việc tuyên truyền trên mạng xã hội. Ngoài ra, Thành đoàn cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến phong trào tình nguyện của tuổi trẻ, nổi bật là phong trào thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường ở các đoàn xã, phường. Theo đó, ở mỗi đơn vị trực thuộc thành lập đội hình thanh niên tình nguyện có từ 10 - 30 người thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... Đồng thời, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ, xây dựng các mô hình, công trình thanh niên bảo vệ môi trường; tổ chức các chiến dịch ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy cống rãnh; giúp hộ dân di dời vật dụng, chậu cây cảnh lấn chiếm vỉa hè...

Song song với đó, hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị” do Trung ương đoàn phát động, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại khu dân cư, phát quang bụi rậm, hoàn thành các tuyến đường “Đường tranh bích họa”... xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an ninh trật tự. Chỉ trong ngày cao điểm ra quân, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã bóc xóa biển quảng cáo, dọn dẹp vệ sinh môi trường ở 34/34 phường, xã; triển khai các tuyến đường thanh niên tự quản... Từ sự nỗ lực của tuổi trẻ thành phố cùng sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân đã mang đến một diện mạo mới sạch, đẹp cho những tuyến phố, khu dân cư.

Tại thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn), hưởng ứng ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh”, Huyện đoàn đã tổ chức ra quân với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực, như: Triển khai các hoạt động tuyên truyền lối sống văn minh, ứng xử văn hóa; xây dựng mới, duy trì các tuyến đường văn minh đô thị; tổ chức ra quân đội thanh niên tình nguyện bóc xóa biển quảng cáo trái phép; dọn dẹp vệ sinh môi trường khu phố; ra mắt tuyến phố thanh niên tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông; lắp đặt chibi tuyên truyền an toàn giao thông và an toàn thực phẩm; triển khai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải; tổ chức đội hình lưu động hướng dẫn bà con Nhân dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công; trao tặng 150 túi thân thiện với môi trường, 100 chiếc làn nhựa sử dụng nhiều lần; phát tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa và hướng dẫn cách phân loại và vứt rác đúng quy định cho người dân...

Nhận thức sâu sắc việc chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh, thiếu niên về vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chí, công trình, phần việc tham gia XDNTM. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền các hoạt động trên hệ thống thông tin truyền thông và trên mạng xã hội về triển khai các hoạt động hưởng ứng của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thông qua đó, 9 tháng năm 2023, toàn đoàn đã đảm nhận 96 công trình; duy trì hoạt động 929 đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền về xây dựng nếp sống đô thị văn minh; các mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, “Khu phố kiểu mẫu”, cột điện nở hoa tiếp tục được nhân rộng.

Song song với đó, các hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai hiệu quả. Các huyện, thị, thành đoàn đã triển khai tốt hoạt động đồng loạt 4 lần ra quân hưởng ứng “Ngày chủ xanh” năm 2023; tổ chức tốt hoạt động hưởng ứng Tết Trồng cây năm 2023; tích cực triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, phong trào “Chống rác thải nhựa”...

Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, nhấn mạnh: “Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ không chỉ góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho đoàn viên, thanh niên, mà còn thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Bài và ảnh: Lê Phượng