Đồn Biên phòng Sầm Sơn cứu vớt 2 phương tiện gặp nạn trên biển

Ngày 30-3, Bộ đội Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã cứu vớt được 2 phương tiện của ngư dân gặp nạn trên biển.

Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 30-3, tàu TH 90073 TS công xuất 400 CV do ông Nguyễn Văn Hảnh, trú tại khu phố Tiến Lợi, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang đi khai thác thủy sản thì bị mất lái dạt vào bãi cạn tại khu vực phao số 4 cửa Lạch Hới, trên tàu có 7 thuyền viên. Nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với các tàu cá của ngư dân, đến khoảng 12 giờ cùng ngày đã đưa người và phương tiện vào bờ an toàn.

Cùng ngày, thuyền mủng công suất 20 CV của anh Nguyễn Văn Lực, trú tại khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn đi khai thác thủy sản về đang vào cửa cống Sông Đơ thì bị lật do sóng to, trên thuyền có một người. Đơn vị đã cử lực lượng phối hợp cùng các ngư dân kịp thời cứu vớt, đưa người và phương tiện vào bờ an toàn.

Hải Chuyền