Điểm sáng xuất khẩu lao động

Còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2023 nhưng số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của huyện Quảng Xương đến thời điểm này đã là 618 lao động, vượt 300 lao động so với chỉ tiêu của huyện và vượt 362 lao động so với chỉ tiêu của tỉnh giao.

Nguồn ngoại hối gửi về từ XKLĐ, giúp nhiều hộ gia đình thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính xây dựng nhà ở khang trang, sạch đẹp.

Đang là giáo viên dạy khối tiểu học, nhưng anh Lê Văn Long ở thôn Đại Đồng, xã Quảng Chính vẫn quyết định rẽ ngang đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Bởi, theo anh dù có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hồng Đức trong tay và thâm niên 5 năm đứng lớp, nhưng với mức lương hợp đồng do nhà trường chi trả chưa đến 3 triệu đồng/tháng (năm 2013), không đủ để nuôi sống vợ con, chứ chưa nói gì đến giúp đỡ bố, mẹ già. Vì vậy, anh quyết định đi XKLĐ và thị trường được chọn là Hàn Quốc.

Sau 4 tháng tham gia lớp học tiếng Hàn, anh đã hoàn thành khóa học với điểm thi 150/100 điểm (thừa 50 điểm so với quy định). Gần 1 năm chờ đợi, đầu năm 2015 anh được xuất cảnh sang Hàn Quốc, với đơn hàng xây dựng và có mức thu nhập dao động từ 40 - 50 triệu VNĐ/tháng. Do chăm chỉ làm việc và chấp hành tốt các nội quy, quy định của nước sở tại, sau 4 năm, 10 tháng như hợp đồng đã ký với đơn vị tuyển dụng lao động xuất khẩu, anh về nước với số tiền tiết kiệm được gần 2 tỷ đồng. Từ nguồn tiền XKLĐ, cuộc sống gia đình anh trở lên khấm khá hơn. Ngoài phụ giúp bố, chữa bệnh cho mẹ, mua đất ở xây nhà cuối năm 2022, anh còn mở quán ăn sáng. Theo anh, tuy về nước và đã ổn định cuộc sống cùng với vợ con đến nay được gần 4 năm, song do thu nhập từ quán hàng ăn không đảm bảo trang trải cuộc sống gia đình nên anh dự định sẽ sang Hàn Quốc lần 2 để kiếm thêm phần vốn.

Cùng ở thôn Đại Đồng, gia đình ông Yên Văn Vang hiện có 2 con gái đang lao động có thời hạn tại Nhật Bản. Ông Vang cho biết: Sau khi học xong THPT, con gái đầu Yên Thùy Trang (sinh năm 2000) xin phép đi XKLĐ. Bởi có đi XKLĐ kinh tế gia đình mới trở nên khá giả. Thấy con quyết tâm nên vợ chồng ông đồng ý và tìm mọi cách lo cho con số tiền 160 triệu đồng để con sang Nhật Bản làm việc với đơn hàng lễ tân khách sạn.

"Từ khi sang lao động ở nước bạn, mỗi tháng con đều đặn gửi về cho gia đình 20 triệu đồng. Thấy chị đi XKLĐ đem lại hiệu quả, con gái thứ 2 là Yên Thị Hoài Thu, sinh năm 2004 cũng xin phép sang Nhật Bản lao động. Cháu xuất cảnh dịp tháng 4-2023 và làm công việc dọn phòng khách sạn. Hiện số tiền mỗi tháng 2 con gửi về dao động trên dưới 40 triệu đồng. Số tiền này hỗ trợ thêm vợ chồng tôi xây dựng ngôi nhà mới khang trang trị giá gần 2 tỷ đồng vừa hoàn thiện xong", ông Vang nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính Cao Văn Tuấn, cho biết: Địa phương luôn xác định XKLĐ là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân vì vậy, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thấy được hiệu quả của XKLĐ, địa phương luôn tạo điều kiện về thủ tục để lao động tiếp cận vốn nếu có nhu cầu... Bằng những cách làm này, đến nay xã Quảng Chính có 400 lao động hiện đang làm việc có thời hạn tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Australia, Singapore... Những hộ gia đình có người thân đi XKLĐ đều có cuộc sống khá giả.

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quảng Xương Nguyễn Thị Loan chia sẻ: Từ khi thị trường XKLĐ mở cửa trở lại, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được thông tin, huyện đã lựa chọn, giới thiệu doanh nghiệp tham gia XKLĐ có uy tín để giới thiệu về các xã... Bằng cách làm này, năm 2022 số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn huyện là 615 lao động (vượt 365 lao động) và 9 tháng năm 2023 số lao động đã xuất cảnh là 618 lao động. Nguồn ngoại tệ mà người lao động gửi về cho gia đình dao động từ 20 đến 50 triệu đồng/tháng không chỉ giúp cho kinh tế các gia đình trở nên khá giả mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM của địa phương, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo của huyện, với số hộ nghèo của huyện hiện nay là 1,65%.

Bài và ảnh: Minh Lý