Đẹp nhưng phải an toàn

Xu hướng dựng cây nêu tự phát có trang trí ánh sáng điện bên đường trong những ngày đầu năm mới đang trở nên phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Dựng cây nêu là tục lệ ở một số gia đình, một số khu dân cư trước kia nhằm xua đuổi tà ma trong năm mới. Hình thức này bây giờ đã được thay đổi để kiêm luôn chức năng trang trí trong những ngày tết ở nhiều khu dân cư. Ở một số địa phương, việc dựng cây nêu được các tổ liên gia đầu tư khá tốn kém, thậm chí còn mang tính ganh đua giữa khu dân cư này với khu dân cư kia.

Để cấp điện cho cây nêu người dân đã vô tư câu móc, đấu nối một cách rất tùy tiện. Ngay cả hộp công tơ điện có niêm phong cũng bị mở nắp để đấu nối điện hoặc câu móc trực tiếp từ đường dây trần của điện lưới. Những cây nêu thường làm bằng tuýp sắt, là loại vật liệu dẫn điện nên nguy cơ rò rỉ, nhiễm điện rất cao.

Phát huy giá trị truyền thống là điều rất đáng hoan nghênh nhằm góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày tết lành mạnh, vui tươi. Nhưng mượn tục lệ dựng cây nêu gây ra lãng phí, tốn kém, mất an toàn, là điều cần phải xem xét lại. Đã có không ít vụ tai nạn chết người xảy ra khi người dân dựng cây nêu không may va chạm với đường dây điện. Việc làm này đã được cơ quan quản lý điện lực cảnh báo, nhưng chưa được nhiều người dân tiếp thu.

Những cây nêu điện này còn có nguy cơ gây ra hỏa hoạn. Do sản xuất thủ công không đảm bảo an toàn trong thời tiết mưa gió, cây nêu có thể đổ gãy gây chập cháy bất cứ lúc nào. Với hình dáng câu liêm dài, nhiều cây nêu còn sà thấp xuống đường đi gây cản trở giao thông đối với xe khổ lớn. Nếu xảy ra va quệt sẽ gây nguy hiểm cho cả phương tiện và những nhà dân gần đó.

Đẹp là điều cần, nhất là trong ngày tết, nhưng đẹp phải gắn với an toàn, hợp pháp mới được hoan nghênh. Việc người dân dựng cây nêu ngày tết trên nhiều tuyến đường vì thế không thể là câu chuyện mang tính tự phát, tùy tiện về vị trí, kiểu dáng, mức độ an toàn như lâu nay nữa. Việc làm này nếu xét thấy phù hợp với cảnh quan, phong tục của địa phương, thì cũng rất cần có sự quản lý của chính quyền, sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, để bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, hành lang giao thông, tết được an vui trọn vẹn.

Tuệ Minh