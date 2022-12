Đại hội điểm Công đoàn Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động thị xã Bỉm Sơn chọn tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ). Ban Chấp hành công đoàn đã phối hợp với ban lãnh đạo công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách pháp luật đối với NLĐ; xây dựng thang bảng lương; xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của công ty.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành công đoàn đã vận động số tiền quyên góp ủng hộ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 205,5 triệu đồng. Hàng năm, nhân “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy”, công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức thăm hỏi, trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để động viên, giúp họ vươn lên trong cuộc sống…

Toàn cảnh Đại hội.

Các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động, như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vẹ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Đặc biệt, thực hiện Chương trình“75.000 sáng kiến vượt khó phát triển” và “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đoàn viên, NLĐ công ty đăng ký thành công 85 lượt sáng kiến kinh nghiệm. Nhiều sáng kiến đã được áp dựng hiệu quả trong lao động sản xuất nhằm giảm sức lao động thủ công cho NLĐ, làm lợi cho doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên và NLĐ, tăng cường công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, NLĐ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn công ty trở thành một trong những công đoàn cơ sở được xếp ở top đầu toàn thị xã, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của các cấp công đoàn.

Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thị xã Bỉm Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn khóa IV; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thị xã Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thanh Huê