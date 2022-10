Cuộc sống mới ở xóm vạn chài Duyên Lộc

Nhờ chính sách hỗ trợ đất ở cho người sinh sống trên sông lên bờ, đến nay cuộc sống của 83 hộ dân thuộc làng chài Duyên Lộc, xã Định Hải (Yên Định) đã thực sự đổi thay. Về Duyên Lộc hôm nay, không còn những con đường đất lầy lội vào mùa mưa mà thay vào đó là con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, dọc hai bên đường là những ngôi nhà kiên cố, khang trang.

Lên bờ, ông bà Sáng được sống trong ngôi nhà mới khang trang xây dựng từ năm 2019.

Trong ngôi nhà mái bằng diện tích gần 120m2 được chính quyền xã cấp đất và hỗ trợ tiền xây nhà từ năm 2009, anh Lê Văn Toán (sinh năm 1962) là một trong số những hộ dân của làng chài Duyên Lộc được cấp đất, hỗ trợ làm nhà không giấu nổi niềm vui, xúc động cho biết: "Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể... gia đình tôi cùng với nhiều gia đình khác ở xóm vạn chài Duyên Lộc mới được lên bờ và có cuộc sống ổn định, no ấm hơn xưa. Trước đây, khi chưa lên bờ, cuộc sống, sinh hoạt của 4 nhân khẩu (2 vợ chồng và 2 đứa con) gắn chặt trên chiếc ghe có diện tích 10m2 suốt ngày lênh đênh sông nước, kiếm kế sinh nhai nên cuộc sống rất tù túng, nghèo khó, lại không an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Từ khi lên bờ (năm 2009) đến nay, cuộc sống gia đình tôi như bước sang trang mới. Ngoài được sống trong ngôi nhà kiên cố, đầy đủ tiện nghi, con cái (1 gái, 1 trai) đều được ăn học đầy đủ". Nói về việc làm và thu nhập của hai vợ chồng từ khi lên bờ đến nay, anh Toán chia sẻ: "Thời gian đầu khi mới lên bờ, cả hai vợ chồng tôi tiếp tục theo nghề đánh bắt tôm, cá nên cuộc sống thu nhập cũng bấp bênh. Tuy nhiên, hơn 3 năm trở lại đây, vợ chồng tôi nhận thêm 5 sào ruộng khoán của bà con trong thôn nhường cho làm nên không còn phải lo mất bữa như trước. Ngược lại, sau mỗi vụ thu hoạch, trừ mọi chi phí, như giống, phân bón và công cày, bừa... cũng dư được vài tạ thóc. Thêm vào đó, các con đã lớn, tìm được việc làm, thu nhập ổn định nên mỗi năm, gia đình tôi cũng dành dụm để ra khoản tiền hàng chục triệu đồng".

Gần trọn cuộc đời lênh đênh sông nước, nay được lên bờ và sống trong ngôi nhà mới do chính quyền xã cấp đất, ông Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1932) và bà Nguyễn Thị Vẹn (sinh năm 1934) không giấu nổi niềm vui. Giọng rưng rưng, cả hai ông bà cho biết: "Chúng tôi không nghĩ rằng ở vào tuổi “gần đất, xa trời” lại may mắn được lên bờ và sống trong ngôi nhà mới khang trang, an toàn như thế này. Bây giờ có nhắm mắt, xuôi tay, chúng tôi cũng mãn nguyện". Rồi ông bà cho hay: "Chúng tôi sinh được cả thảy 12 người con (8 trai, 4 gái) nhưng hiện tại chỉ còn 11 người, trong đó có 10 người đã lập gia đình và ở riêng. Còn con trai út (sinh năm 1985) hiện đang làm nghề khai thác cát thuê cho ông chủ ở tỉnh Nghệ An, vài tháng cháu mới về một lần. Cháu chưa có gia đình nên cả hai ông bà đang ở với cháu. Cuộc sống vạn chài, mưu sinh nhờ vào con cá, con tôm kiếm được. Khi con cá, con tôm dần khan hiếm, việc lo miếng cơm cho gia đình 13 miệng ăn là chuyện không hề đơn giản nên đứt bữa đối với gia đình tôi không phải là chuyện hiếm. Ngoài chịu cảnh thiếu đói, 11 người con cũng không được học hành và cả gia đình 13 con người sống chen chúc trên chiếc ghe có diện tích chưa được 20m2. Cứ nghĩ rằng, đời mình, rồi đời con cháu sẽ không bao giờ thoát khỏi cảnh nghèo khó của kiếp vạn chài, nay nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền cấp đất ở, giúp gia đình tôi làm nhà năm 2019 nên cuộc sống của chúng tôi không chỉ tốt hơn rất nhiều so với trước mà con cháu cũng được học hành, tiến bộ".

Một góc làng chài Duyên Lộc.

Không chỉ có gia đình anh Toán hay gia đình ông Sáng mà còn nhiều gia đình khác ở xóm vạn chài Duyên Lộc sau khi lên bờ họ đã nhanh chóng bắt nhịp cuộc sống, vươn lên thoát khỏi cảnh nghèo khó, có cuộc sống ổn định, khá giả hơn. Nói về những đổi thay của người dân làng chài Duyên Lộc, ông Lê Ngọc Định, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Hải, cho biết: Thôn Duyên Lộc có 1.570 hộ, trong đó làng chài Duyên Lộc có 83 hộ. Từ chỗ 100% hộ nghèo khi mới lên bờ nay không còn hộ nghèo, 100% các hộ gia đình sử dụng điện thắp sáng cho sinh hoạt. Vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm được thực hiện thường xuyên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe luôn được quan tâm chú trọng. Việc chăm lo học hành của các cháu cũng được bà con coi trọng. Hiện trẻ em ở làng chài Duyên Lộc 100% được đến lớp đúng độ tuổi và hàng năm có từ 15 - 20 cháu học hết bậc THPT, có 3 - 5 cháu thi đỗ vào các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp... Cuộc sống mới đổi thay của làng chài Duyên Lộc đã góp phần đưa thôn Duyên Lộc đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Bài và ảnh: Minh Lý