Công an TP Thanh Hóa mở đợt cao điểm làm căn cước công dân gắn chip điện tử

Từ ngày 1-3, Công an TP Thanh Hóa mở đợt cao điểm làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho công dân thành phố.

Công an TP Thanh Hoá làm CCCD cho công dân.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD, từ ngày 1-3 Công an TP Thanh Hóa tiến hành làm CCCD gắn chip điện tử. Đối tượng là công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại TP Thanh Hóa chưa được cấp CCCD gắn chip điện tử.

Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ của Bộ Công an đề ra, phấn đấu đến ngày 1-7-2021, toàn thành phố cấp hơn 100.000 thẻ CCCD, Công an TP Thanh Hóa đã mở đợt cao điểm triển khai thực hiện.

Công an thành phố thành lập 3 tổ công tác gồm 1 tổ tại chỗ và 2 tổ lưu động làm việc tất cả các ngày trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật hằng tuần và các buổi tối. Buổi sáng từ 7h30 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 và buổi tối từ 18h00 đến 22h00. Mỗi tổ công tác gồm 4 đồng chí được phân công nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu mỗi tổ hoàn thành từ 230 đến 250 trường hợp/ngày, đêm. Địa điểm thực hiện tại Trụ sở tiếp Nhân dân của Công an thành phố và điểm lưu động tại Công an các phường, xã.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Công an thành phố tiến hành rà soát, lập danh sách số người trong diện cấp CCCD, bảo đảm 100% công dân cư trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất để được cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

Tố Phương