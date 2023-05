Công an tỉnh tăng cường cấp căn cước công dân trong dịp nghỉ lễ

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD); tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nhất là học sinh, sinh viên và công dân đi làm ăn xa, trong 5 ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì các tổ làm CCCD điện tử gắn chíp và thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân tại trụ sở Công an các cấp và các điểm lưu động.

Với mục tiêu hoàn thành 100% việc cấp CCCD cho tất cả người dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn, Công an tỉnh đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện việc “tăng ca” để cấp CCCD cho người dân.

Theo đó, trong các ngày nghỉ lễ, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn một mặt tổ chức rà soát, lập danh sách nắm rõ thông tin về số công dân chưa làm CCCD để vận động, hướng dẫn và tổ chức thu nhận hồ sơ CCCD đối với 100% công dân có mặt ở địa phương. Đồng thời, củng cố hồ sơ, tài liệu và tạo di biến động dân cư trên hệ thống một cách chính xác đối với số công dân không có mặt ở địa phương; tuyên truyền, hướng dẫn công dân tạo tài khoản, kích hoạt định danh điện tử, cách sử dụng các tính năng của VneID và tham gia các dịch vụ công trực tuyến.

Công an tỉnh thông báo cho công dân đủ điều kiện cấp CCCD đến các địa điểm thu nhận hồ sơ CCCD trên địa bàn mình cư trú, kể cả trong những ngày nghỉ lễ (lịch thu nhận hồ sơ CCCD được thông báo trên các trang Zalo, Fanpage Facebook của Công an huyện, Công an xã, thị trấn) để làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp, đảm bảo quyền lợi cá nhân của chính mình, đồng thời góp phần đẩy nhanh công tác cải cách hành chính và thực hiện Chính phủ số.

Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác cấp Căn cước công dân (CCCD) phấn đấu hoàn thành “về đích sớm” chỉ tiêu cấp CCCD Bộ Công an giao cho Công an Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh phát động phong trào tổ chức cấp CCCD cho công dân trong dịp nghỉ lễ tại các đơn vị Công an trong tỉnh.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 29-4 đến hết ngày 5-5-2023, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh và 27 Công an huyện, thị xã, thành phố sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho công dân cả trong và ngoài giờ hành chính.

Công an tỉnh thông báo để Nhân dân trong toàn tỉnh biết (nhất là những công dân đi lao động, học tập, sinh sống tại các tỉnh về địa phương thăm thân nhân), chủ động liên hệ với cơ quan Công an nơi cư trú hoặc đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh (số 01, Đỗ Huy Cư, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) để được thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Khi đi mang theo giấy thông báo số định danh cá nhân hoặc chứng minh Nhân dân, CCCD 12 số; đối với công dân chưa cấp CCCD chỉ cần mang theo giấy thông báo số định danh cá nhân.

Quốc Hương - Hà Phương